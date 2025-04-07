Удар по Кривому Рогу: Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН, — Сибіга

Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та спеціальне засідання Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі через ракетний удар Росії по Кривому Рогу 4 квітня.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в мережі Х.

"Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН та спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, щоб привернути увагу до російських злочинів. Обидва засідання відбудуться завтра і сприятимуть просуванню мирних зусиль та притягненню винних до відповідальності", — повідомив очільник відомства.

Андрій Сибіга нагадав, що балістичний удар по Кривому Розу минулого тижня забрав життя дев’ятьох дітей, що є найбільшою кількістю загиблих українських дітей під час однієї атаки з 2022 року. Міністр наголосив, що Росія завдала удару по дитячих майданчиках у звичайному житловому районі ракетою з касетною боєголовкою, щоб максимізувати втрати.

Удар по Кривому Рогу: що відомо

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 4 квітня, Росія обстріляла Кривий Ріг. Окупаційна армія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною просто по центру житлового мікрорайону міста. Поруч із місцем удару був дитячий майданчик, де якраз ввечері гралися діти.

Внаслідок обстрілів Кривого Рогу РФ загинули 19 людей. По відео, опублікованому службами порятунку та очевидцями, видно, що росіяни вдарили по житловому масиву. В той день там був з'їзд працівників б'юті-індустрії та святкування дня народження.

В понеділок, 7 квітня, поховали пару підлітків, які загинули внаслідок ракетного удару по житловому кварталу 4 квітня. Діти були закохані й того вечора гуляли разом.