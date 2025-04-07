Того вечора були разом: у Кривому Розі поховали закохану пару підлітків, які загинули від ракетного удару (фото)

У Кривому Розі поховали пару підлітків, які загинули внаслідок ракетного удару по житловому кварталу 4 квітня. Діти були закохані і того вечора гуляли разом.

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Про це повідомляє місцеве видання "Свої".

15-річні Аліна Куценко та Данило Нікітський загинули разом у дворі в Саксаганському районі Кривого Рогу, куди влучила російська балістична ракета з касетним боєприпасом. Підлітки навчалися у 9 класі.

Знайомі дітей розповідають, що Аліна та Данило зустрічалися, однокласники дівчини кажуть: "Він дуже любив її".

Аліна, розповідають її друзі, була комунікабельною, раніше займалася танцями і була талановитою дитиною. Дівчина навчалася у криворізькому ліцеї №113. Вона була єдиною дитиною у батьків.

"Дуже світла дитина була. На жаль – "була". Це страшне горе, ховати дітей. Аліну любили всі однокласники. У памʼяті залишиться тільки світле про неї" – розповіла подруга мами.

Фото батьків Данила Нікітського, які сиділи поруч з його тілом, а його мама тривала його за руку, облетіли соцмережі. Він навчався у криворізькій гімназії №91.

"Він загинув разом зі своєю дівчинкою. Дуже добрий, мріяв про мабутнє і так обірвати його життя…", – розповідає родичка Данила Нікітського Тетяна.

Як пише видання "На часі", у той страшний день підлітки разом гуляли. Їх провели у засвіти разом у одному храмі, у кришталево білих трунах.

Також цього дня в Кривому Розі попрощалися із вбитими росіянами Германом Тріпольцем та Радіславом Яцком.

Нагадаємо, що 7 квітня з'явилося відео із закладу RoseMarine, колишній "Магелан", який нібито росіяни атакували через те, що там проходила зустріч військових. На кадрах видно, що відвідувачів на момент удару було небагато, і там святкували день народження.

Також повідомлялося, що внаслідок обстрілів Кривого Рогу РФ загинули 19 людей. По відео, опублікованому службами порятунку та очевидцями, видно, що росіяни вдарили по житловому масиву.

Парамедики, які прибули на місце удару, розповіли, як рятували поранених людей.