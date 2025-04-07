В тот вечер были вместе: в Кривом Роге похоронили влюбленную пару подростков, погибших от ракетного удара (фото)

В Кривом Роге похоронили пару подростков, которые погибли в результате ракетного удара по жилому кварталу 4 апреля. Дети были влюблены и в тот вечер гуляли вместе.

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Об этом сообщает местное издание "Свои".

15-летние Алина Куценко и Даниил Никитский погибли вместе во дворе в Саксаганском районе Кривого Рога, куда попала российская баллистическая ракета с кассетным боеприпасом. Подростки учились в 9 классе.

Знакомые детей рассказывают, что Алина и Даниил встречались, одноклассники девушки говорят: "Он очень любил ее".

Алина, рассказывают ее друзья, была коммуникабельной, ранее занималась танцами и была талантливым ребенком. Девушка училась в криворожском лицее №113. Она была единственным ребенком у родителей.

"Очень светлый ребенок был. К сожалению — "был". Это страшное горе, хоронить детей. Алину любили все одноклассники. В памяти останется только светлое о ней" — рассказала подруга мамы.

Фото родителей Даниила Никитского, которые сидели рядом с его телом, а его мама держала его за руку, облетели соцсети. Он учился в криворожской гимназии №91.

"Он погиб вместе со своей девочкой. Очень добрый, мечтал о будущем и так оборвать его жизнь...", — рассказывает родственница Даниила Никитского Татьяна.

Как пишет издание "На часі", в тот страшный день подростки вместе гуляли. Их провели в мир иной вместе в одном храме, в кристально белых гробах.

Также в этот день в Кривом Роге попрощались с убитыми россиянами Германом Трипольцем и Радиславом Яцко.

Напомним, что 7 апреля появилось видео из заведения RoseMarine, бывший "Магелан", который якобы россияне атаковали из-за того, что там проходила встреча военных. На кадрах видно, что посетителей на момент удара было немного, и там праздновали день рождения.

Также сообщалось, что в результате обстрелов Кривого Рога РФ погибли 19 человек. По видео, опубликованном службами спасения и очевидцами, видно, что россияне ударили по жилому массиву.

Парамедики, которые прибыли на место удара, рассказали, как спасали раненых людей.