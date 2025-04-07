Удар по Кривому Рогу: Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН, — Сибига

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и специальное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за ракетного удара России по Кривому Рогу 4 апреля.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети Х.

"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН и специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, чтобы привлечь внимание к российским преступлениям. Оба заседания состоятся завтра и будут способствовать продвижению мирных усилий и привлечению виновных к ответственности", — сообщил глава ведомства.

Андрей Сибига напомнил, что баллистический удар по Кривому Розу на прошлой неделе унес жизни девяти детей, что является наибольшим количеством погибших украинских детей во время одной атаки с 2022 года. Министр подчеркнул, что Россия нанесла удар по детским площадкам в обычном жилом районе ракетой с кассетной боеголовкой, чтобы максимизировать потери.

Удар по Кривому Рогу: что известно

Напомним, вечером пятницы, 4 апреля, Россия обстреляла Кривой Рог. Оккупационная армия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью прямо по центру жилого микрорайона города. Рядом с местом удара была детская площадка, где как раз вечером играли дети.

В результате обстрелов Кривого Рога РФ погибли 19 человек. По видео, опубликованном службами спасения и очевидцами, видно, что россияне ударили по жилому массиву. В тот день там был съезд работников бьюти-индустрии и празднование дня рождения.

В понедельник, 7 апреля, похоронили пару подростков, погибших в результате ракетного удара по жилому кварталу 4 апреля. Дети были влюблены и в тот вечер гуляли вместе.