Два "Іскандери" та понад сотню дронів: як відпрацювала українська ППО, — ПС ЗСУ

Противник атакував з кількох напрямків. Зокрема, балістичні ракети було запущено з Воронезької області, а безпілотники — з центральних областей РФ і з боку окупованого Криму.

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У ніч на 6 березня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, запустивши дві балістичні ракети та 112 безпілотників "Шахед" із п'яти напрямків. Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, внаслідок обстрілів постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Дніпропетровська області.

Російські окупанти атакували за кількома напрямками:

Дві балістичні ракети Іскандер-М/KN були випущені з Воронезької області РФ.

112 дронів Shahed та імітатори БПЛА атакували з територій Орла, Курська, Шаталова, Брянська та Чауда тимчасово окупованого Криму.

Для відбиття атаки були Повітряними силами ЗСУ були залучена авіація, зенітно-ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті роботи української ППО було знищено 68 ворожих дронів і 43 дрони-імітатори над Харківською, Полтавською, Сумською, Чернігівською, Черкаською та іншими областями.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повідомляється, що внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Дніпропетровська області.

Так у Сумській області ворожий безпілотник влучив у складське приміщення, про що повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

У Харкові російський БПЛА влучив у багатоповерхівку, розташовану на Салтівці. За інформацією мера міста Ігоря Терехова, боєприпас влучив по технічному поверху будинку, тож обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, увечері 5 березня Збройні сили РФ атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. У результаті постраждав місцевий готель, у якому перебували в цей момент люди. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про "прицільний" удар ворога по цивільній інфраструктурі міста, через який спалахнула пожежа, а частина будівлі була зруйнована. Також повідомлялося, що під завалами досі можуть перебувати люди.