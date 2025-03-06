Два "Искандера" и более сотни дронов: как отработала украинская ПВО, — ВС ВСУ

Противник атаковал с нескольких направлений. В частности, баллистические ракеты были запущены из Воронежской области, а беспилотники — из центральных областей РФ и со стороны оккупированного Крыма.

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В ночь на 6 марта российские войска осуществили массированную атаку на Украину, запустив две баллистические ракеты и 112 беспилотников "Шахед" с пяти направлений. Как сообщает пресс-служба Воздушных силы ВСУ, в результате обстрелов пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.

Российские оккупанты атаковали по нескольким направлениям:

Две баллистические ракеты Искандер-М/KN были выпущены из Воронежской области РФ.

112 дронов Shahed и имитаторы БПЛА атаковали с территорий Орла, Курска, Шаталово, Брянска и Чауда временно оккупированного Крыма.

Для отражения атаки были Воздушными силами ВСУ были задействованы авиация, зенитно-ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате работы украинской ПВО были уничтожены 68 вражеских дронов и 43 дрона-имитатора над Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской и другими областями.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Сообщается, что в результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская и Днепропетровская области.

Так в Сумской области вражеский беспилотник попал в складское помещение, о чем сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзар.

В Харькове российский БПЛА попал в многоэтажку, расположенную на Салтовке. По информации мэра города Игоря Терехова, боеприпас ударил по техническому этажу дома, поэтому обошлось без пострадавших.

Напомним, вечером 5 марта Вооруженные силы РФ атаковали Кривой Рог баллистической ракетой. В результате пострадал местный отель, в котором находились в этот момент люди. Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил о "прицельном" ударе врага по гражданской инфраструктуре города, из-за которого вспыхнул пожар, а часть здания была разрушена. Также сообщалось, что под завалами до сих пор могут находиться люди.