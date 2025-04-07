"Должны готовиться": РФ производит до 90 "Шахедов" ежедневно и будет больше, — авиаэксперт (видео)

Два предприятия на сегодня способны выпускать до 90 дронов-камикадзе "Шахед", которые Вооруженные силы Российской Федерации запускают по украинцам. При этом Кремль предупредил, что планирует нарастить производство. О том, способны ли россияне увеличить производительность заводов, и что должны сделать украинцы, рассказал авиаэксперт Константин Криволап.

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Комментарий Криволапа прозвучал 7 апреля в эфире телеканала "Новости. Live".

Авиаэксперт пояснил, что 85-90 "Шахедов" — это результат работы двух российских заводов. Первый — завод в Елабуге в Татарстане (особая экономическая зона "Алабуга" в 1 200 км от Украины). Второй — Ижевский электромеханический завод "Купол" в Удмуртии (в 1 400 км). При этом россияне заявляют, что увеличат производительность более чем в пять раз, заметил Криволапенко. Впрочем, основываясь на собственном опыте, он сомневается, что такое возможно.

"Я думаю, что это не совсем возможно, хотя это и простая машина, простая модель, но комплектация, логистика и так далее. Мы должны быть готовы и к тому, что будет 500 "Шахедов", — отметил эксперт.

Собеседник журналистов добавил, что угроза 500 дронов-камикадзе означает, что Украине нужно "серьезно пересматривать систему борьбы именно с "Шахедами". Также он отметил, что ВСУ вполне могут справиться с этой задачей, и для этого даже не нужна помощь США и других партнеров.

"Баллистику мы можем сбивать только с Patriot и SAMP/T. А "Шахеды" — это в наших возможностях, в мощностях наших разработок, мы можем это делать сами. Нам для этого не нужно решение Трампа", — подытожил авиаэксперт.

Атаки "Шахедов" РФ — детали

Отметим, в феврале Главное управление разведки Минобороны сообщило о новых моделях "Шахедов" РФ, которые россияне будут запускать по украинцам. Согласно данным разведки, враг создал турбореактивные беспилотники, способные пролететь около 2,5 тыс. км. В марте начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат добавил, что российские беспилотники оборудовали новыми китайскими антеннами. По его словам, устройство получило в два раза больше каналов (частот) для работы: раньше их было восемь, а с недавних пор — 16.

Кроме того, 7 марта стало известно, что ВС РФ получили "Шахеды" с блоками, которые защищают от воздействия средств радиоэлектронной борьбы. ГУР Минобороны сообщило, эта защита достигается двумя чипами, которые россияне получили в США.

Тем временем Воздушные силы регулярно отчитываются об отражении атак "Шахедов" ВС РФ. Например, 6 марта россияне запустили по украинцам 112 беспилотников.

Напоминаем, 5 апреля ВС РФ запустили по Кривому Рогу баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе "Шахед", которые ударили по детской площадке в центре города. В ответ на атаку россиян Украина созывает заседание Совбеза ООН, предупредил глава МИД Андрей Сибига.