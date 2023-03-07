С помощью дрона бывший полицейский спас 1400 собак: как ему это удалось

Мужчина создал благотворительную организацию, которая помогает найти владельцам потерявшихся питомцев.

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Бывший полицейский Фил Джеймс создал благотворительную организацию Drone to Home, которая помогает найти пропавших животных в Ноттингеме (Великобритания), пишет Insider. Его фонд существует уже несколько лет и за это время Филу удалось с помощью дронов разыскать более 1400 четвероногих.

Когда бывший коп только начал помогать в поисках пропавших животных он не думал, что его инициатива станет настолько популярной. Джеймс начал волонтерить самостоятельно, но создал групповое сообщение WhatsApp для добровольцев, которые стали активно записываться к нему в помощники. Мужчина говорит, что надеется собрать достаточно денег, чтобы купить тепловой беспилотник и поставить специальные дроны для поиска пропавших питомцев в каждом округе Великобритании. Кроме того, фонд Drone to Home предлагает записаться на курсы по использованию беспилотников.

А все началось с того, что Фил откликнулся на просьбу местной жительницы, которая потеряла спрингер спаниеля и не могла найти свою собаку три дня к ряду. Джеймс взял свой дрон и прочесал всю округу в поисках потерявшейся бедолаги. В конце концов, спрингер спаниеля Дриззи удалось найти на заброшенной стройке и вернуть владелице.

"Мне никогда не удастся полностью выразить свою благодарность Филу за все то, что он и его организация делают ради спасения животных. Нам нужно больше Фила Джеймса в этом мире", — говорит владелица найденной собаки.

Ранее Фокус писал, что в Испании протестировали уникальный дрон, который не только летает, но и катится. Беспилотник можно использовать не только на войне, но и в спасательных операциях при возникновении техногенных катастроф.