За допомогою дрона колишній поліцейський врятував 1400 собак: як йому це вдалося

Чоловік створив благодійну організацію, яка допомагає знайти власникам вихованців, що загубилися.

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Колишній поліцейський Філ Джеймс створив благодійну організацію Drone to Home, яка допомагає знайти зниклих тварин у Ноттінгемі (Велика Британія), пише Insider. Його фонд існує вже кілька років і за цей час Філу вдалося за допомогою дронів розшукати понад 1400 чотирилапих.

Коли колишній коп тільки почав допомагати у пошуках зниклих тварин, він не думав, що його ініціатива стане настільки популярною. Джеймс почав волонтерити самостійно, але створив групове повідомлення WhatsApp для добровольців, які активно записувалися до нього в помічники. Чоловік каже, що сподівається зібрати достатньо грошей, щоб купити тепловий безпілотник і поставити спеціальні дрони для пошуку зниклих вихованців у кожному окрузі Великобританії. Крім того, фонд Drone to Home пропонує записатися на курси щодо використання безпілотників.

А все почалося з того, що Філ відгукнувся на прохання місцевої жительки, яка втратила спрінгер-спанієля і не могла знайти свого собаку три дні. Джеймс узяв свій дрон і "пройшовся" по всій окрузі в пошуках загубленої бідолахи. Зрештою, спрінгерспанієля Дриззі вдалося знайти на занедбаному будівництві та повернути власниці.

"Мені ніколи не вдасться повністю висловити свою подяку Філу за все те, що він та його організація роблять заради порятунку тварин. Нам потрібно більше Філа Джеймса у цьому світі", — каже власниця знайденого собаки.

Раніше Фокус писав, що в Іспанії протестували унікальний дрон, який не лише літає, а й котиться. Безпілотник можна використовувати не лише на війні, а й у рятувальних операціях у разі виникнення техногенних катастроф.