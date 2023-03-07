Ученые создали идеального робота-пса: где модель RaiBo может пригодиться (видео)

При разработке инженерам пришлось столкнуться с неожиданными трудностями – оказывается роботам тяжело адаптироваться к шагам по разнотипным поверхностям.

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Исследователи из Южной Кореи разработали робота под названием RaiBo, который оснащен самообучающимся ИИ и способен передвигаться по любой местности, пишет Euronews.

Главной неожиданностью для ученых стало то, что потребовалось много времени, чтобы обучить RaiBo ходить по песку с разной скоростью.

[ + – ] Ученым пришлось буквально просчитывать каждый шаг робота по песку с разной скоростью Фото: KAIST

Люди с возрастом забывают, как они делали первые шаги, а вот те, кто создают роботов, прекрасно знают, как их творениям сложно не только держать равновесие, но и приспосабливаться к разным типам местности. У пляжного робота RaiBo не было проблем с передвижением медленным шагом по песку, но как только он начинал бежать, его четыре ноги оказывали усиленное давление на песок и продавливая его вынуждали робота падать.

Поэтому инженеры оснастили его ИИ, чтобы RaiBo смог самостоятельно делать выводы и анализировать происходящее лучше адаптируясь к любой пересеченной местности. В дальнейшем команда исследователей из Лаборатории робототехники и искусственного интеллекта Южной Кореи планирует оснастить RaiBo руками, чтобы он мог взаимодействовать с предметами.

[ + – ] Теперь обучением робота занимается искусственный интеллект Фото: KAIST

В целом, RaiBo может быть использован в качестве пляжного помощника спасателей, который будет оповещать отдыхающих о приближающемся шторме или служить уборщикам собирая и сортируя мусор. Так же он может трудиться пляжным доставщиком еды и напитков. Все это благодаря ИИ и встроенному аккумулятору, который позволяет ему передвигаться со скоростью 10 км/ч в течение 1,5 часов.

RaiBo использует технику машинного обучения, называемую обучением с подкреплением — метод, при котором робот взаимодействует с окружающей средой, чтобы собрать данные о результатах своих действий в любой ситуации и использовать их для улучшения выполняемых задач. Инженеры говорят, что эта система сравнима с тем, как животные и малыши учатся жизни методом проб и ошибок.

[ + – ] Вот как RaiBo умеет ходить по песку, твердому полу и даже надувному матрасу

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