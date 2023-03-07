Вчені створили ідеального робота-пса: де модель RaiBo може стати в нагоді (відео)

При розробці інженерам довелося зіткнутися з несподіваними труднощами — роботам важко виявитися важко адаптуватися до кроків по різнотипних поверхнях.

Related video

Дослідники з Південної Кореї розробили робота під назвою RaiBo, який оснащений самонавчальним ШІ і здатний пересуватися будь-якою місцевістю, пише Euronews.

Головною несподіванкою для вчених стало те, що знадобилося багато часу, щоб навчити RaiBo ходити по піску з різною швидкістю.

[ + – ] Вченим довелося буквально прораховувати кожен крок робота по піску з різною швидкістю Фото: KAIST

Люди з віком забувають, як вони робили перші кроки, а от ті, хто створюють роботів, чудово знають, як їхнім творінням складно не лише тримати рівновагу, а й пристосовуватися до різних типів місцевості. У пляжного робота RaiBo не було проблем із пересуванням повільним кроком по піску, але як тільки він починав бігти, його чотири ноги чинили посилений тиск на пісок і продавлюючи його змушували робота падати.

Тому інженери оснастили його ШІ, щоб RaiBo зміг самостійно робити висновки та аналізувати те, що відбувається, краще адаптуючись до будь-якої пересіченої місцевості. Надалі команда дослідників із Лабораторії робототехніки та штучного інтелекту Південної Кореї планує оснастити RaiBo руками, щоб він міг взаємодіяти з предметами.

[ + – ] Тепер навчанням робота займається штучний інтелект Фото: KAIST

Загалом RaiBo може бути використаний як пляжний помічник рятувальників, який буде сповіщати відпочивальників про наближення шторму або служити прибиральникам, збираючи і сортуючи сміття. Так само він може працювати пляжним постачальником їжі та напоїв. Все це завдяки ШІ та вбудованому акумулятору, який дозволяє йому пересуватися зі швидкістю 10 км/год протягом 1,5 години.

RaiBo використовує техніку машинного навчання, яка називається навчанням з підкріпленням — метод, при якому робот взаємодіє з навколишнім середовищем, щоб зібрати дані про результати своїх дій у будь-якій ситуації та використовувати їх для покращення виконуваних завдань. Інженери кажуть, що цю систему можна порівняти з тим, як тварини та малюки навчаються життя методом проб та помилок.

[ + – ] Ось як RaiBo вміє ходити по піску, твердій підлозі і навіть надувному матрацу

Раніше Фокус писав, що роботи скоро нас мацатимуть пальцями: навіщо розробники вчать андроїдів це робити.