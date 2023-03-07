Microsoft активно внедряет ChatGPT: в каких продуктах компании появится ИИ (видео)

Искусственным интеллектом оснастят приложения для разработчиков, бизнес-аналитики, а вскоре ИИ доберется и до офисного пакета компании.

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Корпорация Microsoft объявила о внедрении технологии ChatGPT со своей платформой Power, которая позволяет пользователям разрабатывать приложения с небольшим количеством кодирования или без него, сообщает Reuters. В скором времени компания внедрит функцию искусственного интеллекта и в свои офисные продукты.

[ + – ] Сатья Наделла из Microsoft и Сэм Альтман из OpenAI Фото: Microsoft

Но на сегодняшний день Microsoft функциями на основе ChatGPT оснастила свою линейку инструментов бизнес-аналитики и разработки приложений в Power Platform, включая Power Virtual Agent и AI Builder.

Новый Power Virtual Agent – это инструмент для создания чат-ботов для бизнеса, который теперь может подключаться к внутренним ресурсам компании для создания сводок еженедельных отчетов и запросов клиентов. В AI Builder программисты компании добавили генеративные возможности ИИ, который позволяет предприятиям автоматизировать рабочие процессы, и запустила новую версию своей платформы управления бизнесом Dynamics 365 на основе искусственного интеллекта.

Теперь нейросеть трудится и в составе Dynamics 365 Copilot, последней версия инструмента Microsoft, которая включает в себя ряд приложений для продаж, обслуживания клиентов и маркетинга. Там ИИ будет служить для автоматизации определенных задач, таких как сбор и анализ данных или создание кампании по электронной почте.

Но, по мнению экспертов ИТ-отрасли, уже вскоре ChatGPT будет интегрирован и в популярнейший офисный пакет компании Microsoft 365. По крайней мере, эксперты полагают, что именно об этом заявит 16 марта исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла, когда проведет объявленное мероприятие на тему "Переосмысление производительности с помощью ИИ".

[ + – ] Функции Dynamics 365 Copilot с внедренным ИИ

Ранее Фокус писал, что чат-бот ChatGPT уже встроили в ОС Windows 11: какие еще фишки есть в обновлении.