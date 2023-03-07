Microsoft активно впроваджує ChatGPT: у яких продуктах компанії з'явиться ШІ (відео)

Штучним інтелектом оснастять додатки для розробників, бізнес-аналітики, а незабаром ШІ дістанеться й офісного пакету компанії.

Related video

Корпорація Microsoft оголосила про впровадження технології ChatGPT зі своєю платформою Power, яка дозволяє користувачам розробляти програми з невеликою кількістю кодування або без нього, повідомляє Reuters. Незабаром компанія впровадить функцію штучного інтелекту і у свої офісні продукти.

[ + – ] Сатья Наделла з Microsoft і Сем Альтман із OpenAI Фото: Microsoft

Але на сьогодні Microsoft функціями на основі ChatGPT оснастила свою лінійку інструментів бізнес-аналітики та розробки програм Power Platform, включаючи Power Virtual Agent і AI Builder.

Новий Power Virtual Agent — це інструмент для створення чат-ботів для бізнесу, який тепер може підключатися до внутрішніх ресурсів компанії для створення звітів щотижня та запитів клієнтів. В AI Builder програмісти компанії додали генеративні можливості ШІ, що дозволяє підприємствам автоматизувати робочі процеси, та запустила нову версію своєї платформи управління бізнесом Dynamics 365 на основі штучного інтелекту.

Тепер нейромережа працює і в складі Dynamics 365 Copilot, останньої версії інструменту Microsoft, яка включає в себе низку додатків для продажу, обслуговування клієнтів і маркетингу. Там ШІ буде служити для автоматизації певних завдань, таких як збирання й аналіз даних або створення кампанії електронною поштою.

Але, на думку експертів ІТ-галузі, вже незабаром ChatGPT буде інтегрований і в популярний офісний пакет компанії Microsoft 365. Принаймні експерти вважають, що саме про це заявить 16 березня виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла, коли проведе оголошений захід на тему "Переосмислення продуктивності за допомогою ШІ".

[ + – ] Функції Dynamics 365 Copilot із впровадженим ШІ

Раніше Фокус писав, що чат-бот ChatGPT вже вбудували в ОС Windows 11: які ще фішки є в оновленні.