Российский военный отбирал у украинцев смартфоны: как его выследили и наказали

Оккупант присвоил разные модели телефонов, в том числе iPhone 13 Pro за 43 тыс. грн. Позже его личность установили благодаря синхронизации с другими устройствами жертв.

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Во время оккупации Тростянца в Сумской области российский военный отбирал смартфоны у украинцев, выезжающих из города. Случаи описаны в материалах уголовного дела, которое рассматривает Тростянецкий районный суд.

Согласно показаниям свидетельницы, 15 марта 2022 года она вместе с семьей выезжала из Тростянца в Суммы по "зеленому коридору". На блокпосту несколько военных подошли к автомобилю со стороны бара, а один из них наставил на людей автомат и под угрозой расстрела потребовал телефоны, в итоге забрал у мужа iPhone 13 Pro, который эксперт-товароведы оценили в 43 724 грн, а также $150.

В тот же день и тот же военный отобрал у других украинцев Xiaomi Mi 8 (5850 грн), iPhone 7 Plus (6000 грн), Iphone SE 1 (2016 грн). Позже несколько пострадавших опознали предполагаемого грабителя на фотоснимках, отметив, круглые черты лица и невысокий рост.

Один из пострадавших сообщил, что лицо у россиянина было открытым, на вид ему было около 35 лет. Оккупант отобрал смартфон IPhone SE, а 30 марта гражданин получил уведомление о синхронизации данных со вторым телефоном, который удалось сохранить. Между устройствами синхронизировались контакты и фотографии, а в уведомлении владелец увидел номер российского оператора связи — его он передал правохранителям вместе с ІМЕІ украденного гаджета.

Департамент киберполиции в Сумской области воспользовались информацией, чтобы вычислить россиянина через аккаунт в облачном сервисе iCloud. Специалисты также отследили действия обвиняемого в Google, сервисах Apple и социальных сетях, изучили номера телефонов и наименования контактов абонентов, находящихся в России и Беларуси, а также адреса их профилей в соцсетях. С их помощью удалось установить личность человека, ограбившего украинцев в тростянце.

"Показания потерпевших и свидетелей относительно обстоятельств, изложенных в обвинительном акте, согласовываются между собой, дополняют друг друга, не содержат противоречий, поэтому признаются надлежащими доказательствами, которые в совокупности подтверждают виновность лица в предъявленном обвинении", — отмечается в материалах дела.

В Тростянецком суде квалифицировали действия россиянина как нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны с целью незаконного обогащения, то есть грабеж. Отмечается, что оккупанту сообщили о подозрении и вызывали в суд, однако не явился — его интересы представлял адвокат. В итоге военнослужащего ВС РФ признали виновным и заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.

В мае прошлого года правоохранители вычислили российского солдата, ограбившего квартиру в Ирпене. Никита Третьяков, уверенный в своей безнаказанности, сфотографировался на фотоаппарат украинцев и оставил снимок на месте преступления. Потом его личность определили с помощью искусственного интеллекта.