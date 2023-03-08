Російський військовий відбирав в українців смартфони: як його вистежили та покарали

Окупант присвоїв різні моделі телефонів, у тому числі iPhone 13 Pro за 43 тис. грн. Пізніше його особу встановили завдяки синхронізації з іншими пристроями жертв.

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Під час окупації Тростянця на Сумщині російський військовий відбирав смартфони в українців, які виїжджали з міста. Випадки описані в матеріалах кримінальної справи, яку розглядає Тростянецький районний суд.

Згідно зі свідченнями свідка, 15 березня 2022 року вона разом із сім'єю виїжджала з Тростянця в Суми по "зеленому коридору". На блокпосту кілька військових підійшли до автомобіля з боку бару, а один із них наставив на людей автомат і під погрозою розстрілу вимагав телефони, в результаті забрав у чоловіка iPhone 13 Pro, який експерти-товарознавці оцінили в 43 724 грн, а також $150.

Того ж дня той самий військовий відібрав у інших українців Xiaomi Mi 8 (5850 грн), iPhone 7 Plus (6000 грн), іРhone SE 1 (2016 грн). Пізніше кілька постраждалих впізнали передбачуваного грабіжника на фотознімках, відзначивши круглі риси обличчя та невисокий зріст.

Один із постраждалих повідомив, що обличчя в росіянина було відкритим, на вигляд йому було близько 35 років. Окупант відібрав смартфон IPhone SE, а 30 березня громадянин отримав повідомлення про синхронізацію даних із другим телефоном, який вдалося зберегти. Між пристроями синхронізувалися контакти й фотографії, а в повідомленні власник побачив номер російського оператора зв'язку — його він передав правоохоронцям разом із ІМЕІ вкраденого гаджета.

Департамент кіберполіції на Сумщині скористалися інформацією, щоб вирахувати росіянина через аккаунт у хмарному сервісі iCloud. Фахівці також відстежили дії обвинуваченого в Google, сервісах Apple і соціальних мережах, вивчили номери телефонів і найменування контактів абонентів, які перебувають у Росії та Білорусі, а також адреси їхніх профілів у соцмережах. Із їхньою допомогою вдалося встановити особу людини, яка пограбувала українців у Тростянці.

"Показання потерпілих і свідків щодо обставин, викладених в обвинувальному акті, узгоджуються між собою, доповнюють одні одних, не містять протиріч, тому визнаються належними доказами, які в сукупності підтверджують винність особи в пред'явленому обвинуваченні", — наголошується в матеріалах справи.

У Тростянецькому суді кваліфікували дії росіянина як порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни з метою незаконного збагачення, тобто пограбування. Зазначається, що окупанту повідомили про підозру та викликали в суд, проте він не з'явився — його інтереси представляв адвокат. У результаті військовослужбовця ЗС РФ визнали винним і заочно засудили до 10 років позбавлення волі.

У травні минулого року правоохоронці вирахували російського солдата, який пограбував квартиру в Ірпені. Микита Третьяков, упевнений у своїй безкарності, сфотографувався на фотоапарат українців і залишив знімок на місці злочину. Згодом його особистість визначили за допомогою штучного інтелекту.