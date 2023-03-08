Созданы гаджеты, которые не позволят отвлекаться на соцсети и котиков (видео)

Планшет ReMarkable 2 подойдет тем, кто хочет сосредоточиться на работе или учебе.

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Планшет ReMarkable 2 на основе электронных чернил E Ink (как в электронных книгах), завоевал огромную популярность среди любителей "теплого, лампового" потребления контента, но клавиатура Type Folio делает его по-настоящему мечтой писателя, сообщает Techradar.

Даже те, у кого горят сроки выполнения какой-либо работы, все равно не могут устоять перед соблазном отвлечься на соцсети или "залипнуть" за просмотром роликов с котиками на YouTube. Поэтому планшет ReMarkable 2 с черно-белым экраном и супер-тонкая магнитная клавиатура Type Folio станут отличным защитным средством от соблазнов.

Электронные чернила погружают пользователя в эпоху, когда тексты приходилось писать от руки, хотя клавиатура, конечно же, поможет вам их попросту набрать, как на печатной машинке.

[ + – ] Ход клавиатуры всего 1,3 мм и на ней очень удобно печатать Фото: ReMarkable

Type Folio стоит $200 и не нуждается в дополнительном сопряжении или зарядке. Клавиши имеют ход 1,3 мм и это куда удобнее, чем "тапать" по экранной клавиатуре планшета. К тому же, весь рукописный текст и заметки вы можете конвертировать в буквенный, а затем редактировать их с помощью клавиатуры Type Folio в таких приложениях, как Google Docs и Microsoft Word.

[ + – ] Планшет понравится любителям писать от руки не отказываясь от современных технологий Фото: ReMarkable

Однако, устройство для идеалистов обойдется не дешево. Кроме самой клавиатуры стоимость в $200 придется купить и сам планшет ReMarkable 2 по цене в $580. Но зато эта связка станет, наверное, лучшим подарком тех, кто хочет получить объединить ощущение настоящей бумаги с невероятным опытом письма и удобством современных технологий.

[ + – ] Презентация планшета ReMarkable 2 и клавиатуры Type Folio

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