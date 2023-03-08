Створено гаджети, які не дозволять відволікатися на соцмережі та котиків (відео)

Планшет ReMarkable 2 підійде для тих, хто хоче зосередитись на роботі чи навчанні.

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Планшет ReMarkable 2 на основі електронного чорнила E Ink (як в електронних книгах) завоював величезну популярність серед любителів "теплого, лампового" споживання контенту, але клавіатура Type Folio робить його по-справжньому мрією письменника, повідомляє Techradar.

Навіть ті, у кого горять терміни виконання будь-якої роботи, все одно не можуть встояти перед спокусою відволіктися на соцмережі або залипнути за переглядом роликів із котиками на YouTube. Тому планшет ReMarkable 2 із чорно-білим екраном і супертонка магнітна клавіатура Type Folio стануть відмінним захисним засобом від спокус.

Електронне чорнило занурює користувача в епоху, коли тексти доводилося писати від руки, хоча клавіатура, звичайно ж, допоможе вам їх просто набрати, як на друкарській машинці.

[ + – ] Хід клавіатури всього 1,3 мм і на ній дуже зручно друкувати Фото: ReMarkable

Type Folio коштує $200 і не потребує додаткового сполучення або заряджання. Клавіші мають хід 1,3 мм і це набагато зручніше, ніж "тапати" по екранній клавіатурі планшета. До того ж, весь рукописний текст і нотатки можна конвертувати в буквений, а потім редагувати їх за допомогою клавіатури Type Folio в таких додатках, як Google Docs і Microsoft Word.

[ + – ] Планшет сподобається любителям писати від руки, не відмовляючись від сучасних технологій Фото: ReMarkable

Однак пристрій для ідеалістів обійдеться не дешево. Крім самої клавіатури вартістю $200 доведеться купити і сам планшет ReMarkable 2 за ціною $580. Але ця зв'язка стане, напевно, найкращим подарунком для тих, хто хоче отримати поєднати відчуття справжнього паперу з неймовірним досвідом письма та зручністю сучасних технологій.

[ + – ] Презентація планшета ReMarkable 2 та клавіатури Type Folio

Раніше Фокус писав, що китайці представили планшет Oukitel RT3: невгамовний гаджет, який працює 20 днів без підзарядки.