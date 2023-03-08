Военные испытали новые дроны для разведки: выбрали три модели, что о них известно

Армия только получила квадрокоптеры Skydio RQ-28A, а уже ищет им замену. Самыми перспективными кандидатами назвали: Golden Eagle MK2, Swift и R47.

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Вооруженные силы США провела испытания новых беспилотников, которые должны заменить Skydio RQ-28A. Об этом пишет The Defence Post, ссылаясь на пресс-службу американской армии.

Летные испытания прошли на базе Форт-Беннинг в штате Джорджия, в рамках программы Tranche 2 по созданию небольшого дрона ближней разведки. Несколько разработчиков представили свои прототипы, соответствующие требованиям военных, а затем проверили их возможности вместе с Армейским командованием по тестам и оценкам, а также Лабораторией боевых маневров. В частности, проверили, как БПЛА уклоняются от препятствий в дневное и ночное время, насколько долго они работают, как хорошо слушаются оператора и как далеко летят.

Изначально заявки на участие в программе подали 33 команды, 10 из которых показали свои наработки в Форт-Беннинге. По итогам испытаний отобрали три проекта: Golden Eagle MK2 от Teal Drones, Swift от Vantage Robotics и R47 от Skydio. Следующие испытания планируют провести до конца 2023 года, в том числе "операционный эксперимент" при участии солдат.

[ + – ] Испытания дронов Skydio RQ-28A для армии США Фото: Минобороны США

Характеристики новых дронов пока не разглашаются, однако пресс-служба Армии США, подчеркнула, что Tranche 2 будет системой ближней разведки следующего поколения, призванной превзойти возможности Tranche 1 (RQ-28A). Они должны дольше работать на одном заряде аккумулятора, лучше уклоняться от препятствий ночью, иметь открытую модульную конструкцию, поддерживать ПО для автономного управления, а также получить более совершенную станцию управления.

Военные стремятся до 2026 года найти замену квадрокоптеру Skydio RQ-28A, которые только в декабре получили на вооружение. До конца года Skydio должна поставить вооруженным силам еще 480 таких аппаратов. Skydio RQ-28A весит всего 2,2 кг и является первым переносным квадрокоптером в арсенале армии США. Благодаря вертикальному взлету и посадке дрон можно запускать с рук, что значительно упрощает использование на поле боя. Он оснащен системой уклонения от препятствий и тепловизором от FLIR.

Известные характеристики Skydio RQ-28A

Габариты (в разложенном виде): 66.2 x 56.8 x 21 см;

Грузоподъемность: 1,5 кг;

Дальность полета: 6 км;

Продолжительность полета: около 30 минут;

Камера: разрешение 12 МП, 16-кратный цифровой зум.

"RQ-28A предоставят армейским взводам революционную технологию, повысив как смертоносность солдат, так и их живучесть", — цитирует The Defence Post сержанта Адама Макдевитта.

Ранее писали, что компания Skydio разрабатывает полностью автономные дроны, летающие и заряжающиеся без помощи человека. Для этого она собрала док-станции Skydio Dock и Dock Lite, оснащенные ИИ и подключенные к облаку.