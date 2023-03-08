Військові випробували нові дрони для розвідки: вибрали три моделі, що про них відомо

Армія тільки отримала квадрокоптери Skydio RQ-28A, а вже шукає їм заміну. Найперспективнішими кандидатами назвали: Golden Eagle MK2, Swift і R47.

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Збройні сили США провели випробування нових безпілотників, які мають замінити Skydio RQ-28A. Про це пише The Defence Post, посилаючись на пресслужбу американської армії.

Льотні випробування пройшли на базі "Форт-Беннінг" у штаті Джорджія в межах програми Tranche 2 зі створення невеликого дрона ближньої розвідки. Декілька розробників представили свої прототипи, що відповідають вимогам військових, а потім перевірили їхні можливості разом із Армійським командуванням із тестів та оцінок, а також Лабораторією бойових маневрів. Зокрема, перевірили, як БПЛА ухиляються від перешкод у денний і нічний час, наскільки довго вони працюють, як добре слухаються оператора та як далеко летять.

Спочатку заявки на участь у програмі подали 33 команди, 10 із яких показали свої напрацювання у "Форт-Беннінгу". За підсумками випробувань відібрали три проєкти: Golden Eagle MK2 від Teal Drones, Swift від Vantage Robotics і R47 від Skydio. Наступні випробування планують провести до кінця 2023 року, зокрема "операційний експеримент" за участю солдатів.

[ + – ] Випробування дронів Skydio RQ-28A для армії США Фото: Міноборони США

Характеристики нових дронів поки не розголошуються, проте пресслужба Армії США підкреслила, що Tranche 2 буде системою ближньої розвідки наступного покоління, покликаної перевершити можливості Tranche 1 (RQ-28A). Вони повинні довше працювати на одному заряді акумулятора, краще ухилятися від перешкод уночі, мати відкриту модульну конструкцію, підтримувати програмне забезпечення для автономного керування, а також отримати досконалішу станцію керування.

Військові прагнуть до 2026 року знайти заміну квадрокоптеру Skydio RQ-28A, який тільки в грудні отримали на озброєння. До кінця року Skydio має надати збройним силам ще 480 таких апаратів. Skydio RQ-28A важить лише 2,2 кг і є першим переносним квадрокоптером в арсеналі армії США. Завдяки вертикальному зльоту й посадці дрон можна запускати з рук, що значно спрощує використання на полі бою. Він оснащений системою ухилення від перешкод й тепловізором від FLIR.

Відомі характеристики Skydio RQ-28A

Габарити (у розкладеному вигляді): 66.2 x 56.8 x 21 см;

Вантажопідйомність: 1,5 кг;

Дальність польоту: 6 км;

Тривалість польоту: близько 30 хвилин;

Камера: роздільна здатність 12 МП, 16-кратний цифровий зум.

"RQ-28A нададуть армійським взводам революційну технологію, підвищивши як смертоносність солдатів, так і їхню живучість", — цитує The Defence Post сержанта Адама Мак-Девітта.

Раніше писали, що компанія Skydio розробляє повністю автономні дрони, що літають і заряджаються без допомоги людини. Для цього вона зібрала док-станції Skydio Dock і Dock Lite, оснащені ШІ та підключені до хмари.