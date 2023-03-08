"Очень способный противник". Почему США по-прежнему боятся Россию и ее хакеров

Пентагон запросил $11,2 млрд на обеспечение кибербезопасности в 2023 году. Это на $800 млн больше, чем в 2022-м.

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Киберкомандование США внимательно следит за активностью в хакеров, принимающих участие в российско-украинской кибервойне. Генерал Пол Накасоне полагает, что киберсилы могут развернуть активные действия совсем скоро, пишет defensenews.com.

Недавно генерал Накасоне, выступая перед Комитетом Сената США по вооруженным силам, заявил, что несколько команд специалистов с сфере кибербезопасности "очень внимательно" следят за тем, что происходит в цифровом пространстве Украины. Также он назвал Россию "очень способным противником". Военный акцентировал внимание на том, что внимательному анализу поддаются реакции Кремля на поставки вооружения Украине, а также на другие виды поддержки, оказываемые США и другими демократическими странами.

Издание напоминает, что атаке ВС РФ 24 февраля 2022 года предшествовала серия кибератак на правительственные сайты Украины, а также на сайты крупных компаний и ресурсы критически важных предприятий. Тогда же были атакованы сети управления и контроля за спутниками международной компании Viasat. Хакеры поставили цель вывести из строя спутниковые группировки, чтобы лишить Украину связи, однако этот взлом не повлиял на качество работы государственных клиентов Viasat.

Год спустя с приходом весны, полагают в офисе Киберкомандования США, активизируются не только реальные наступательные действия с обеих сторон, но и можно будет наблюдать активное противостояние русских и украинских хакеров в киберпространстве, пишет СМИ.

Контратаки украинских хакеров свели на нет преимущество России в цифровой среде, заявляют американские официальные лица. Однако списывать РФ со счетов еще рано. Накасоне признал, что российские войска "были очень активны в Украине с точки зрения проведения ряда кибератак, в том числе разрушительных и подрывных". Издание подчеркивает, что Пентагон запросил $11,2 млрд на обеспечение кибербезопасности в 2023 финансовом году. Это на $800 млн (почти на 8%) больше, чем предыдущий запрос к администрации Байдена.

Слова американского генерала подтверждают и аналитики из Швейцарской неправительственной организации CyberPeace Institute, которые в течение 2022 года зарегистрировали более 50-ти мощных атак на критически важную инфраструктуру и гражданские системы Украины, — говорится в материале.

В правительстве опасаются подобных атак на диджитал-инфраструктуру США, хотя пока что активности по отношению к этой стране у Накасоне не наблюдают.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США и ФБР, чтобы обеспечить защиту критической инфраструктуры нашего государства и НАТО в целом. Мы постоянно работаем над повышением осведомленности, чтобы предугадывать шаги, которые могут предпринять россияне", — сказал Накасоне.

Представители министерства обороны США считают Россию столь же опасной, как и Китай. Нил Хиггинс из Офиса национального кибердиректора еще в июне прошлого года предупредил, что Россия может стать более агрессивной в киберпространстве, поскольку боевые действия затягиваются. Хиггинс сказал тогда, что хакеры, поддерживаемые Кремлем, могут влиять на союзников, пытаясь ослабить их решимость противостоять агрессии России.

Ранее Фокус сообщал о том, что дипфейки могут стать инструментом в кибервойне против России и Китая. Данную технологию будут задействовать при проведении специальных психологических операций.