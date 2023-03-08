"Дуже здібний противник". Чому США, як і раніше, бояться Росію та її хакерів

Пентагон запросив $11,2 млрд на гарантування кібербезпеки у 2023 році. Це на $800 млн більше, ніж у 2022-му.

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Кіберкомандування США уважно стежить за активністю хакерів, які беруть участь у російсько-українській кібервійні. Генерал Пол Накасон вважає, що кіберсили можуть розгорнути активні дії зовсім скоро, пише defensenews.com.

Нещодавно генерал Накасоне, виступаючи перед Комітетом Сенату США зі збройних сил, заявив, що кілька команд фахівців у сфері кібербезпеки "дуже уважно" стежать за тим, що відбувається у цифровому просторі України. Також він назвав Росію "дуже здібним противником". Військовий акцентував увагу на тому, що уважному аналізу піддаються реакції Кремля на постачання озброєння Україні, а також на інші види підтримки США й інших демократичних країн.

Видання нагадує, що атаці ЗС РФ 24 лютого 2022 передувала серія кібератак на урядові сайти України, а також на сайти великих компаній і ресурси критично важливих підприємств. Тоді ж атакували мережі управління і контролю за супутниками міжнародної компанії Viasat. Хакери поставили за мету вивести з ладу супутникові угруповання, щоб позбавити Україну зв'язку, проте цей злом не вплинув на якість роботи державних клієнтів Viasat.

Через рік із приходом весни, вважають в офісі Кіберкомандування США, активізуються не тільки реальні наступальні дії з обох сторін, але й можна буде спостерігати активне протистояння російських і українських хакерів у кіберпросторі, пише ЗМІ.

Контратаки українських хакерів звели нанівець перевагу Росії у цифровому середовищі, заявляють американські офіційні особи. Проте списувати РФ з рахунків ще зарано. Накасоне визнав, що російські війська "були дуже активними в Україні з погляду проведення низки кібератак, зокрема руйнівних і підривних". Видання наголошує, що Пентагон запросив $11,2 млрд на гарантування кібербезпеки у 2023 фінансовому році. Це на $800 млн (майже на 8%) більше ніж попередній запит до адміністрації Байдена.

Слова американського генерала підтверджують й аналітики зі Швейцарської неурядової організації CyberPeace Institute, які протягом 2022 року зареєстрували понад 50 потужних атак на критично важливу інфраструктуру та цивільні системи України, — йдеться у матеріалі.

В уряді побоюються подібних атак на діджитал-інфраструктуру США, хоча поки що активності щодо цієї країни у Накасоне не спостерігають.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з Агентством із кібербезпеки та безпеки інфраструктури США та ФБР, щоб забезпечити захист критичної інфраструктури нашої держави та НАТО загалом. Ми постійно працюємо над підвищенням обізнаності, щоб передбачати кроки, які можуть зробити росіяни", — сказав Накасоне.

Представники міністерства оборони США вважають Росію так само небезпечною, як і Китай. Ніл Хіггінс з Офісу національного кібердиректора ще у червні минулого року попередив, що Росія може стати більш агресивною у кіберпросторі, оскільки бойові дії затягуються. Хіггінс сказав тоді, що хакери, які підтримуються Кремлем, можуть впливати на союзників, намагаючись послабити їхню рішучість протистояти агресії Росії.

Раніше Фокус повідомляв про те, що діпфейки можуть стати інструментом у кібервійні проти Росії та Китаю. Цю технологію задіятимуть під час проведення спеціальних психологічних операцій.