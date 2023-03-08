Робот-рыбка получил систему "кровообращения" вместо батареи: почему это важно (видео)

Робот сделан из мягкого материала, так что он максимально похож на настоящую рыбку.

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Ученые из Йельского университета разработали уникального робота, который вместо привычного аккумулятора приводится в действие с помощью системы "кровообращения", пишет Interesting Engineering. По кровеносной системе течет не настоящая кровь, конечно, а специальная жидкость, пульсирующая и приводящая тело в движение.

Такой подход позволил уменьшить вес робота, ведь аккумулятор значительно увеличивал вес всей конструкции. "Кровеносная" система позитивно повлияла и на маневренность бота в целом. Инженеры, ответственные за разработку этой робо-рыбы, называют систему подачи жидкости "электролитической сосудистой системой", и они утверждают, что такой подход делает робота в некоторой степени похожим на животных.

"Энергосистема является одним из наиболее важных ограничений автономии роботов, но это можно исправить, если батарею заменить подобной "кровеносной" системой", — говорят участники команды.

[ + – ] Робот-рыбка с системой кровообращения

Цель ученых заключается в том, чтобы дать толчок в робототехнике, создав саморегулирующийся источник энергии, который есть у всех живых существ. Если роботов удастся оснащать подобной системой кровообращения, то они смогут получить большую автономность и такую же гибкость, которую имеют люди. Это максимально ускорит появление андроидов в ближайшем будущем, как это было описано в романах многих фантастов, говорят исследователи.

Уже сейчас ученые Йельского университета работают над особой синтетической "кровью", которую они будут использовать для "оживления" роботов в аспекте энерегоэффективности.

Ранее Фокус писал, что ученые создали идеального робота-пса: где модель RaiBo может пригодиться.