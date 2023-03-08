Робот-рибка отримав систему "кровообігу" замість батареї: чому це важливо (відео)
Робот зроблений з м'якого матеріалу, тому він максимально схожий на справжню рибку.
Вчені з Єльського університету розробили унікального робота, який замість звичного акумулятора приводиться в дію за допомогою системи кровообігу, пише Interesting Engineering. По кровоносній системі тече не справжня кров, звичайно, а спеціальна рідина, яка пульсує і робить тіло рухомим.
Такий підхід дозволив зменшити вагу робота, адже акумулятор значно збільшував вагу всієї конструкції. "Кровоносна" система позитивно вплинула і на маневреність робота загалом. Інженери, відповідальні за розробку цієї робо-риби, називають систему подачі рідини "електролітичною судинною системою", і вони стверджують, що такий підхід робить робота деякою мірою схожим на тварин.
"Енергосистема є одним із найважливіших обмежень автономії роботів, але це можна виправити, якщо батарею замінити подібною "кровоносною" системою", — кажуть учасники команди.
Мета вчених полягає в тому, щоб дати поштовх у робототехніці, створивши саморегулююче джерело енергії, яке є у всіх живих істот. Якщо роботів вдасться оснащувати подібною системою кровообігу, то вони зможуть отримати більшу автономність і таку гнучкість, яку мають люди. Це максимально прискорить появу андроїдів у найближчому майбутньому, як це було описано у романах багатьох фантастів, кажуть дослідники.
Вже зараз вчені Єльського університету працюють над особливою синтетичною "кров'ю", яку вони будуть використовувати для "пожвавлення" роботів в аспекті енергоефективності.
Раніше Фокус писав, що вчені створили ідеального робота-пса: де модель RaiBo може стати в нагоді.