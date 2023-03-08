Дроны против шаров: какая технология победит в схватке за интернет-покрытие Земли

Инициативы Google и Facebook "лопнули", но есть стартапы, которые верят в интернет-покрытие "с небес".

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На недавнем Mobile World Congress одной из основных тем была проблема доступа к Интернету в труднодоступных местах или в зонах боевых действий сообщает EuroNews. И операторы, и пользователи заинтересованы в том, чтобы иметь надежное покрытие. Похоже, что на выручку могут прийти своеобразные "летающие базовые станции".

Шары для интернет-покрытия не "взлетели"

В свое время Google и Facebook пытались внедрить повсеместный Интернет с помощью особых летательных аппаратов. Поисковый гигант делал ставку на воздушные шары, которые бы, перемещаясь, покрывали связью большие территории, где сложно протянуть кабель или установить базовые станции. Шары, созданные в рамках проекта Loon, наполняли бы гелием, а автономность обеспечивали бы солнечные батареи.

[ + – ] Пилотный проект воздушных шаров Google закрылся из-за экономической невыгодности Фото: Google

Однако проект столкнулся с финансовыми трудностями и был закрыт – слишком дорого стоило бы обслуживание шаров, и итоговая стоимость Интернета была бы непосильна для обывателя. Google провел тестовое внедрение своей идеи в Кении и Перу, и оказалось, что финансово это не выгодно ни одной из сторон.

[ + – ] Беспилотники Facebook оказались очень дорогими и футуристичными Фото: Facebook

Facebook запускал проект Aquila в 2018 году. Предполагалось раздавать Интернет всем желающим с помощью беспилотников, летающих на околоземной орбите. Но тут финансовые затраты перекрывали предполагаемую выгоду и проект тоже закрыли.

Интернет с дронов на водороде

Ричард Дикин, генеральный директор Stratospheric Platforms, верит в свою идею высотных водородных беспилотников. Он считает, что ИТ-гиганты просто ошиблись при выборе технологий и экономической стратегии в своих проектах, потому их идеи потерпели крах.

Его беспилотник, работающий на водороде, способен летать над нужной областью в течение недели без подзарядки и раздавать Интернет в труднодоступных местах. "Недавно мы провели некоторые расчеты для одного ближневосточного клиента, и оказалось, что для его потребностей нужно поднять в воздух 49 очень больших самолетов на солнечных батареях, чтобы выполнять ту же работу, что и один наш БПЛА", — заявил он.

[ + – ] Всего одна HAP сможет заменить 450 телекоммуникационных мачт Фото: Соцсети

Водородные беспилотники Дикина будут подниматься на высоту более 18 км — гораздо выше зоны полетов гражданских самолетов. Фазированная антенная решетка размером 3 х 3 м будет рассеивать 500 независимо управляемых лучей.

"Один беспилотник на водороде сможет выполнять ту же работу, что и 450 телекоммуникационных мачт", — говорит генеральный директор Stratospheric Platforms. Например, для покрытия надежной сетью 5G всей Великобритании понадобится всего 24 водородных беспилотника.

Компания Дикина завершила финансовые просчеты своей концепции и сейчас собирает деньги для создания своего прототипа — водородного самолета, который будет автономно пилотироваться, излучая сигналы на гораздо более широкую область, чем могут посылать нынешние телекоммуникационные мачты. Stratospheric Platforms планирует уже через 3 года запустить в эксплуатацию свои беспилотники на водороде.

Ранее Фокус писал, что с помощью дрона бывший полицейский спас 1400 собак: как ему это удалось.