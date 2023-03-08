Дрони проти куль: яка технологія переможе у сутичці за інтернет-покриття Землі

Ініціативи Google та Facebook "луснули", але є стартапи, які вірять в інтернет-покриття "з небес".

Related video

На недавньому Mobile World Congress однією з основних тем була проблема доступу до Інтернету у важкодоступних місцях або в зонах бойових дій, повідомляє EuroNews. І оператори, і користувачі зацікавлені у тому, щоб мати надійне покриття. Схоже, що на виручку можуть прийти своєрідні базові станції, що "літають".

Кулі для інтернет-покриття не "злетіли"

Свого часу Google та Facebook намагалися впровадити повсюдний Інтернет за допомогою особливих літальних апаратів. Пошуковий гігант робив ставку на повітряні кулі, які, переміщаючись, покривали б зв'язком великі території, де складно протягнути кабель або встановити базові станції. Кулі, створені в рамках проекту Loon, наповнювали б гелієм, а автономність забезпечували сонячні батареї.

[ + – ] Пілотний проект повітряних куль Google закрився через економічну невигідність Фото: Google

Однак проєкт зіткнувся з фінансовими труднощами і був закритий — занадто дорого коштувало б обслуговування куль, і підсумкова вартість Інтернету була б непосильною для обивателя. Google провів тестове впровадження своєї ідеї в Кенії та Перу, і виявилося, що фінансово це не вигідно жодній із сторін.

[ + – ] Безпілотники Facebook виявилися дуже дорогими та футуристичними Фото: Facebook

Facebook запускав проєкт Aquila у 2018 році. Передбачалося роздавати Інтернет усім охочим за допомогою безпілотників, що літають на навколоземній орбіті. Але тут фінансові витрати перекривали передбачуваний зиск і проект теж закрили.

Інтернет з дронів на водні

Річард Дікін, генеральний директор Stratospheric Platforms, вірить у свою ідею висотних водневих безпілотників. Він вважає, що ІТ-гіганти просто помилилися при виборі технологій та економічної стратегії у своїх проектах, тому їхні ідеї зазнали краху.

Його безпілотник, що працює на водні, здатний літати над потрібною областю протягом тижня без підзарядки та роздавати Інтернет у важкодоступних місцях. "Нещодавно ми провели деякі розрахунки для одного близькосхідного клієнта, і виявилося, що для його потреб потрібно підняти у повітря 49 дуже великих літаків на сонячних батареях, щоб виконувати ту саму роботу, що й один наш БПЛА", — заявив він.

[ + – ] Усього одна HAP зможе замінити 450 телекомунікаційних щогл Фото: Соцмережi

Водневі безпілотники Дікіна підніматимуться на висоту понад 18 км — набагато вищі за зону польотів цивільних літаків. Фазована антенна решітка розміром 3 х 3 м розсіюватиме 500 незалежно керованих променів.

"Один безпілотник на водні зможе виконувати ту ж роботу, що й 450 телекомунікаційних щоглів", — каже генеральний директор Stratospheric Platforms. Наприклад, для покриття надійною мережею 5G всієї Великобританії знадобиться всього 24 водневі безпілотники.

Компанія Дікіна завершила фінансові прорахунки своєї концепції і зараз збирає гроші для створення свого прототипу — водневого літака, який автономно пілотуватиметься, випромінюючи сигнали на набагато ширшу область, ніж можуть надсилати нинішні телекомунікаційні щогли. Stratospheric Platforms планує вже за 3 роки запустити в експлуатацію свої безпілотники на водні.

Раніше Фокус писав, що за допомогою дрона колишній поліцейський врятував 1400 собак: як йому це вдалося.