Каждый истребитель получит по 2 "умных" дрона: что задумали против РФ и Китая

Дроны будут использоваться пилотами, как дополнительный инструмент для наведения или радиоэлектронной борьбы, или атаки.

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ВВС США намерены оснастить флот 1000 дронами, управлять которыми можно с бортов истребителей или других военных самолетов. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл запросит у Конгресса бюджет на 2024 год, чтобы профинансировать данную программу и программу Next Generation Air Dominance (NGAD, — программа по созданию истребителей 6-го поколения), пишет defensenews.com.

По словам министра, ВВС приобретут по два управляемых БПЛА для каждой из 200 платформ NGAD и по два для каждого из 300 истребителей F-35. Он уверен, что такого рода дроны "дополнят и повысят эффективность истребителей с экипажами, значительно улучшат характеристики самолетов с экипажами и снизят риски для пилотов".

Внедрение так называемых ведомых беспилотников в модернизированный флот ВВС стало основным приоритетом для Кендалла, поскольку он стремится обновить парк истребителей, чтобы выиграть будущую войну.

Ведомые, или как их еще называют "парные", дроны могут выполнять различные задачи:

нанесение ударов по целям,

разведку,

наблюдение,

рекогносцировку,

ведение радиоэлектронной борьбы.

Преимущество аппаратов в том, что они стоят дешевле в производстве, не нуждаются в экипаже, а потому могут принимать участие в опасных миссиях.

Кендалл подчеркнул, что принятие на вооружение беспилотников не означает, что во флоте ВВС станет меньше истребителей. Дроны будут использоваться пилотами, как дополнительный инструмент для наведения или радиоэлектронной борьбы, или атаки.

Сейчас перед инженерами стоит задача спроектировать и усовершенствовать ​​​​беспилотник таким образом, чтобы пилот-истребитель не должен был бы отвлекаться на управление дроном. БПЛА будут либо автономными, либо ими можно будет руководить, находясь на борту самолета сопровождения. Пока что военные проводят виртуальное тестирование при помощи летного симулятора X-62A. В ВВС отметили, что управление может осуществляться посредством голосовых команд или сенсорного экрана.

Ранее мы писали о том, как РФ может наладить производство ударных дронов, купив технологии у Ирана.