РФ сможет штамповать дроны "Шахед" по 6000 в год: в чем опасность для Украины и НАТО

ВС РФ получит тысячи беспилотников, так как на предприятии планируют выпускать по около 6000 летательных аппаратов в год.

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В России собираются построить завод по производству иранских дронов камикадзе Shahed. Исследовательская организация James Foundation оценили стратегические последствия такого проекта.

Осенью 2022 года ВС РФ начали использовать дроны-камикадзе иранского производства для нанесения ударов по Украине, в том числе по критической инфраструктуре. А в начале 2023 года появилась информация, что завод по созданию таких БПЛА может появиться на территории России, предположительно, в городе Елабуга в Татарстане, и будет выпускать около 6000 летательных аппаратов в год.

Производство откроет россиянам доступ к большому количеству дронам-камикадзе и позволит усилить давление на украинские системы ПВО и другие военные структуры. Это гораздо быстрее и надежнее, чем доставка БПЛА из Ирана, учитывая санкции и сложности логистики. Кроме того, России будет проще получать запчасти и ремонтировать сломанные БПЛА, имея такую техническую базу. Вероятно, поначалу на заводе будут собирать дроны Shahed-131 и Shahed-136, которые уже использует российская армия, но в будущем производственная расширится модификациями или другими моделями, обладающими большей скоростью и дальностью полета.

Предполагаемое предприятие для производства в Елабуге находится недалеко от реки Камы, что интересно, учитывая тенденцию Ирана строить наиболее важные оборонные предприятия рядом с источником воды, например, производство ракет в Тегеране, Парчине и Баниясе. Не исключено, что вскоре российский завод сможет выпускать помимо дронов еще и ракеты. Вдобавок предприятие расширит и без того разветвленную промышленную сеть Ирана, включающую заводы в Таджикистане, Сирии и Венесуэле, и откроет новые каналы поставок через Россию.

Создание совместного предприятия по производству беспилотников значительно укрепит отношения между Россией и Ираном в сфере обороны, что может привести к полноценному партнерству. Кроме того, появление иранского завода в РФ приведет к появлению крупных военных комплексов в непосредственной близости от стран НАТО и создаст большую опасность для восточного фланга Альянса, как и доступ россиян к более дальнобойным беспилотникам, чем существующие "Шахед". К примеру, Россия может передать Ирану передовые западные системы вооружения, захваченные на территории Украины, что в долгосрочной перспективе может лишить НАТО технологического превосходства.

Еще в январе секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия планирует наладить производство дронов Shahed. По данным украинской разведки, предприятие должно появиться в городе Тольятти Самарской области.

В начале февраля появилась информация, что Россия и Иран обсуждают строительство завода в Елабуге. Иранская делегация уже изучила площадку в российском городе и обсудила с российскими партнерами создание более быстрого БПЛА.