РФ зможе штампувати дрони "Шахед" по 6000 на рік: у чому небезпека для України та НАТО

ЗС РФ отримають тисячі безпілотників, оскільки на підприємстві планують випускати близько 6000 літальних апаратів на рік.

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У Росії збираються побудувати завод із виробництва іранських дронів-камікадзе Shahed. Дослідницька організація James Foundation оцінила стратегічні наслідки такого проєкту.

Восени 2022 року ЗС РФ почали використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва для завдання ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі. А на початку 2023 року з'явилася інформація, що завод зі створення таких БПЛА може з'явитися на території Росії, ймовірно, в місті Єлабуга в Татарстані, і випускатиме близько 6000 літальних апаратів на рік.

Виробництво відкриє росіянам доступ до великої кількості дронів-камікадзе та дозволить посилити тиск на українські системи ППО та інші військові структури. Це набагато швидше і надійніше, ніж доставка БПЛА з Ірану з огляду на санкції та складності логістики. Крім того, Росії буде простіше отримувати запчастини та ремонтувати зламані БПЛА, маючи таку технічну базу. Ймовірно, спочатку на заводі збиратимуть дрони Shahed-131 і Shahed-136, які вже використовує російська армія, але в майбутньому виробництво розшириться модифікаціями або іншими моделями, що мають більшу швидкість і дальність польоту.

Передбачуване підприємство для виробництва в Єлабузі знаходиться недалеко від річки Ками, що цікаво з огляду на тенденцію Ірану будувати найважливіші оборонні підприємства поряд із джерелом води, наприклад, виробництво ракет у Тегерані, Парчині та Баніясі. Не виключено, що незабаром російський завод зможе випускати, крім дронів, ще й ракети. До того ж підприємство розширить і так розгалужену промислову мережу Ірану, що включає заводи в Таджикистані, Сирії та Венесуелі, і відкриє нові канали поставок через Росію.

Створення спільного підприємства з виробництва безпілотників значно зміцнить відносини між Росією та Іраном у сфері оборони, що може призвести до повноцінного партнерства. Крім того, поява іранського заводу в РФ призведе до появи великих військових комплексів у безпосередній близькості від країн НАТО і створить велику небезпеку для східного флангу Альянсу, як і доступ росіян до більш далекобійних безпілотників, ніж "Шахед". Наприклад, Росія може передати Ірану передові західні системи озброєння, захоплені на території України, що у довгостроковій перспективі може позбавити НАТО технологічної переваги.

Ще у січні секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Росія планує налагодити виробництво дронів Shahed. За даними української розвідки, підприємство має з'явитись у місті Тольятті Самарської області.

На початку лютого з'явилася інформація, що Росія та Іран обговорюють будівництво заводу в Єлабузі. Іранська делегація вже вивчила майданчик у російському місті та обговорила з російськими партнерами створення швидшого БПЛА.