Кожен винищувач отримає по 2 "розумні" дрони: що задумали проти РФ і Китаю

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ВПС США мають намір оснастити флот 1000 дронами, керувати якими можна з бортів винищувачів чи інших військових літаків. Міністр ВПС США Френк Кендалл попросить у Конгресу бюджет на 2024 рік, щоб профінансувати цю програму та програму Next Generation Air Dominance (NGAD, — програму зі створення винищувачів 6-го покоління), пише defensenews.com.

За словами міністра, ВПС придбають по два керовані БПЛА для кожної з 200 платформ NGAD і по дві для кожного з 300 винищувачів F-35. Він упевнений, що такого роду дрони "доповнять і підвищать ефективність винищувачів із екіпажами, значно покращать характеристики літаків із екіпажами та знизять ризики для пілотів".

Впровадження так званих провідних безпілотників у модернізований флот ВПС стало основним пріоритетом для Кендалла, оскільки він прагне оновити парк винищувачів, щоб виграти майбутню війну.

Ведені, або як їх ще називають "парні", дрони можуть виконувати різні завдання:

завдання ударів по цілях,

розвідку,

спостереження,

рекогностування,

ведення радіоелектронної боротьби.

Перевага апаратів у тому, що вони коштують дешевше у виробництві, не потребують екіпажу, а тому можуть брати участь у небезпечних місіях.

Кендалл підкреслив, що озброєння безпілотників не означає, що у флоті ВПС стане менше винищувачів. Дрони використовуватимуться пілотами як додатковий інструмент для наведення, або радіоелектронної боротьби, або атаки.

Зараз перед інженерами стоїть завдання спроєктувати й вдосконалити безпілотник так, щоб пілот-винищувач не мав би відволікатися на керування дроном. БПЛА будуть автономними, або ними можна буде керувати, перебуваючи на борту літака супроводу. Поки що військові проводять віртуальне тестування за допомогою льотного симулятора X-62A. У ВПС зазначили, що управління може здійснюватися за допомогою голосових команд чи сенсорного екрана.

Раніше ми писали про те, як РФ може налагодити виробництво ударних дронів, купивши технології в Ірану.