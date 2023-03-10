Россияне хотят запустить суперкомпьютер в космос: зачем им это понадобилось

Кроме суперкомпьютера они собираются разместить на орбите и дата-центры, правда затраты и выгоду еще не подсчитали и сроки реализации проекта не названы.

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Ученые из МГТУ им. Баумана работают над проектом запуска суперкомпьютеров и дата-центров на орбиту Земли, сообщают "Известия". В случае успешного запуска сразу они организуют между собой своеобразное "космическое облако" и смогут обмениваться данными.

Россияне утверждают, что суперкомпьютеры и дата-центры на орбите благотворно повлияют на экологию планеты, ведь они потребляют очень много энергии для работы и охлаждения и выделяют огромное количество тепла. А если запустить их в космос, то охлаждать их не понадобится, а квантовые компьютеры вообще требуют низких температур для продуктивной работы, так что на холодной орбите для них сложатся идеальные условия.

План работы космического дата-центра россиян Фото: Соцсети

Запитывать всю эту сложную конструкцию ученые планируют за счет энергии Солнца, разместив на станциях солнечные батареи. Передача информации будет осуществляться по спутниковой связи. По мнению профессора Георгия Щеглова, самой идеальной точкой для размещения суперкомпьютеров и дата-центров является точка Лагранжа L1. На этой точке Солнце всегда в поле зрения солнечных батарей, а почти равная гравитация между Землей и Солнцем в этой точке позволит экономить энергию для поддержания станции на орбите.

Критики проекта утверждают, что идея экономически не выгодна, ведь только затраты на орбитальный запуск подобных конструкций слихвой перекроет любую потенциальную прибыль от них. К тому же, земные аппараты работают на орбите в среднем пять лет и их постоянно нужно чинить или заменять аналогами. Но это может стать отличным PR-ходом в качестве очередной демонстрации "величия России". Ученые действительно еще не просчитывали затраты и выгоду от своего проекта, но говорят, что с учетом пользы для экологии их задумка оправдает себя.

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