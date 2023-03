В Евросоюзе запустят собственный спутниковый Интернет: почему это важно

Более 170-ти спутников на околоземной орбите обеспечат надежную связь для всей Европы уже в 2027 году.

Группировка спутников, обеспечивающая надежный доступ к Интернету в странах Евросоюза, будет развернута к 2027 году, пишет портал Space. Для это цели планируется запустить более 170-ти спутников на околоземную орбиту.

Еврокомиссия проголосовала за внедрение Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites (IRISS) почти единогласно (603 голоса за поддержку проекта, 6 — против). В отчете говорится, что российское вторжение в Украину показало, насколько важны суверенность и безопасность систем связи, — особенно в условиях военных конфликтов.

"IRISS скоро присоединится к Galileo и Copernicus, предоставляя безопасные, устойчивые и эффективные услуги связи. Пилотный проект будет запущен в 2024 году, а введение группировки спутников в эксплуатацию завершится к 2027 году", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Прежде всего, спутниковая система будет обеспечивать работу госуслуг, включая функционирование оборонных и силовых ведомств, а так же предоставит широкополосную связь для всей Европы. В самих аппаратах планируется использовать технологии квантового шифрования для устойчивой от взлома передачи данных.

В Еврокомиссии отмечают, что к проекту присоединятся как крупные европейские компании, работающие в космической отрасли, так и стартапы.

Тьерри Бретон, еврокомиссар по внутреннему рынку, заявил, что голосование по запуску IRISS "знаменует собой исторический поворотный момент для стратегической автономии ЕС, цифрового суверенитета и конкурентоспособности".

Европарламент выделил на этот проект $2,53 млрд, к финансированию также подключатся европейские космические агентства и частный сектор.

