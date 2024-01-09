Обойдутся без Starlink: военные США получат 90 спутников для передачи секретных данных

Военные планируют запустить свой собственный спутниковый интернет к 2027 году.

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Американское агентство космического развития (Space Development Agency — SDA) выделило компании Rocket Lab 515 млн долларов на строительство 18 спутников для передачи данных, передает defense news.

Компания будет заниматься данным проектом совместно с Lockheed Martin и Northrop Grumman, которые в августе заключили контракты на разработку по 36 спутников каждая. Космические аппараты являются частью группировки "Транш 2", состоящей из сотен небольших спутников, работающих на низкой околоземной орбите, примерно в 1930 км над поверхностью планеты.

Калифорнийская компания Rocket Lab недавно объявила о планах расширить свое производство за счет нового комплекса космических конструкций в Мэриленде.

"Этот контракт знаменует собой начало новой эры Rocket Lab в качестве ведущего разработчика спутников", — заявил генеральный директор Питер Бек. — "Мы располагаем опытными специалистами, передовыми технологиями, производственными мощностями и надежной цепочкой поставок для того, чтобы реализовать проект для военных".

Rocket Lab будет строить спутники, предназначенные для обеспечения зашифрованной связи и связи для военных, работающих по всему миру. Компания будет производить подсистемы для 18-ти космических кораблей собственными силами, включая стартовые трекеры, солнечные панели, полетное программное обеспечение и другие компоненты.

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Согласно стратегия SDA, спутники для военных должны разрабатываться и запускаться как можно чаще и быстрее. Раньше на создание и запуск группировки требовалось от 5 до 10 лет, теперь эти сроки будут сокращены до 2-х лет. Конечно, коммерческих операторов вроде Starlink, не догнать, но военным это и не требуется, так как спутники для обеспечения интернет-связью — аппараты специализированные, более сложные в разработке, особенно, если говорить о программном обеспечении, где крайне важно шифрование сигналов.

Агентство рассчитывает запустить 72 спутника, построенных Lockheed и Northrop, в 2026 году, и еще 18 от Rocket Lab — в 2027 году.

Ранее мы писали о том, что в Японии нашли замену спутникам: солнечные дроны будут раздавать интернет из космоса. Как ожидают инженеры, один беспилотник обеспечит покрытие в 200 км, благодаря этому быстрая связь появится даже в самых труднодоступных регионах.