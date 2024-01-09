Обійдуться без Starlink: військові США отримають 90 супутників для передачі секретних даних

Військові планують запустити свій власний супутниковий інтернет до 2027 року.

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Американське агентство космічного розвитку (Space Development Agency — SDA) виділило компанії Rocket Lab 515 млн доларів на будівництво 18 супутників для передачі даних, передає defense news.

Компанія займатиметься цим проєктом спільно з Lockheed Martin і Northrop Grumman, які в серпні уклали контракти на розробку по 36 супутників кожна. Космічні апарати є частиною угруповання "Транш 2", що складається із сотень невеликих супутників, які працюють на низькій навколоземній орбіті, приблизно за 1930 км над поверхнею планети.

Каліфорнійська компанія Rocket Lab нещодавно оголосила про плани розширити своє виробництво за рахунок нового комплексу космічних конструкцій у Мериленді.

"Цей контракт знаменує собою початок нової ери Rocket Lab як провідного розробника супутників", — заявив генеральний директор Пітер Бек. — "Ми володіємо досвідченими фахівцями, передовими технологіями, виробничими потужностями і надійним ланцюжком постачання для того, щоб реалізувати проєкт для військових".

Rocket Lab будуватиме супутники, призначені для забезпечення зашифрованого зв'язку і зв'язку для військових, які працюють по всьому світу. Компанія вироблятиме підсистеми для 18-ти космічних кораблів власними силами, включно зі стартовими трекерами, сонячними панелями, польотним програмним забезпеченням та іншими компонентами.

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Згідно зі стратегією SDA, супутники для військових повинні розроблятися і запускатися якомога частіше і швидше. Раніше на створення і запуск угруповання було потрібно від 5 до 10 років, тепер ці терміни будуть скорочені до 2-х років. Звісно, комерційних операторів на кшталт Starlink не наздогнати, але військовим це і не потрібно, оскільки супутники для забезпечення інтернет-зв'язком — апарати спеціалізовані, складніші в розробці, особливо, якщо говорити про програмне забезпечення, де вкрай важливим є шифрування сигналів.

Агентство розраховує запустити 72 супутники, побудованих Lockheed і Northrop, у 2026 році, і ще 18 від Rocket Lab — у 2027 році.

Раніше ми писали про те, що в Японії знайшли заміну супутникам: сонячні дрони роздаватимуть інтернет із космосу. Як очікують інженери, один безпілотник забезпечить покриття в 200 км, завдяки цьому швидкий зв'язок з'явиться навіть у важкодоступних регіонах.