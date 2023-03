У Євросоюзі запустять власний супутниковий інтернет: чому це важливо

Понад 170 супутників на навколоземній орбіті забезпечать надійний зв'язок для всієї Європи вже в 2027 році.

Угруповання супутників, що забезпечує надійний доступ до інтернету в країнах Євросоюзу, буде розгорнуто до 2027 року, пише портал Space. Для цього планується запустити понад 170 супутників на навколоземну орбіту.

Єврокомісія проголосувала за впровадження Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites (IRISS) майже одноголосно (603 голоси за підтримку проєкту, 6 проти). У звіті йдеться, що російське вторгнення в Україну показало, наскільки важливими є суверенність і безпека систем зв'язку, особливо в умовах військових конфліктів.

"IRISS скоро приєднається до Galileo та Copernicus, надаючи безпечні, стійкі й ефективні послуги зв'язку. Пілотний проєкт буде запущено у 2024 році, а введення угруповання супутників в експлуатацію завершиться до 2027 року", — йдеться у заяві Єврокомісії.

Насамперед супутникова система забезпечуватиме роботу держпослуг, враховуючи функціонування оборонних і силових відомств, а також надасть широкосмуговий зв'язок для всієї Європи. У самих апаратах планується використовувати технології квантового шифрування для стійкого від злому передавання даних.

У Єврокомісії зазначають, що до проєкту приєднаються як великі європейські компанії, які працюють у космічній галузі, так і стартапи.

Тьєррі Бретон, єврокомісар із внутрішнього ринку, заявив, що голосування із запуску IRISS "знаменує собою історичний поворотний момент для стратегічної автономії ЄС, цифрового суверенітету та конкурентоспроможності".

Європарламент виділив на цей проєкт $2,53 млрд, до фінансування також підключаться європейські космічні агенції і приватний сектор.

