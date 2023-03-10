Росіяни хочуть запустити суперкомп'ютер у космос: навіщо їм це знадобилося

Окрім суперкомп'ютера, вони збираються розмістити на орбіті й дата-центри, щоправда, втрати й вигоди ще не підрахували, і терміни реалізації проєкту не названі.

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Учені з МДТУ ім. Баумана працюють над проєктом запуску суперкомп'ютерів і дата-центрів на орбіту Землі, повідомляють "Известия". У разі успішного запуску вони одразу організують між собою своєрідну "космічну хмару" та зможуть обмінюватися даними.

Росіяни стверджують, що суперкомп'ютери й дата-центри на орбіті сприятливо вплинуть на екологію планети, адже вони споживають дуже багато енергії для роботи й охолодження та виділяють величезну кількість тепла. А якщо запустити їх у космос, то охолоджувати їх не знадобиться, а квантові комп'ютери взагалі вимагають низьких температур для продуктивної роботи, тож на холодній орбіті для них будуть ідеальні умови.

План роботи космічного дата-центру росіян Фото: Соцмережі

Живити всю цю складну конструкцію вчені планують за рахунок енергії Сонця, розмістивши на станціях сонячні батареї. Передача інформації здійснюватиметься за супутниковим зв'язком. На думку професора Георгія Щеглова, найідеальнішою точкою для розміщення суперкомп'ютерів і дата-центрів є точка Лагранжа L1. У цій точці Сонце завжди в полі зору сонячних батарей, а майже рівна гравітація між Землею та Сонцем у цій точці дозволить економити енергію підтримки станції на орбіті.

Критики проєкту стверджують, що ідея економічно не вигідна, адже лише витрати на орбітальний запуск подібних конструкцій із лишком перекриє будь-який потенційний прибуток від них. До того ж земні апарати працюють на орбіті в середньому п'ять років, і їх потрібно лагодити чи замінювати аналогами. Але це може стати чудовим PR-ходом як чергова демонстрація "величі Росії". Вчені, щоправда, ще не прораховували втрати й вигоди від свого проєкту, але кажуть, що з урахуванням користі для екології їхній задум виправдає себе.

Раніше Фокус писав, що в Євросоюзі запустять власний супутниковий інтернет: чому це важливо?