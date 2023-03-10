Дроны будут помогать миллионам людей: где и как они будут работать (видео)

Сеть беспилотников-курьеров активно расширяет компания Alphabet, в состав которой входит Google.

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Сеть доставок дронами Alphabet Wing активно расширяется и распространяется все на новые регионы, пишет Cnet. Децентрализованная, автоматизированная сеть БПЛА, которая носит название Wing Delivery Network, будет готова обслуживать ежедневно до миллиона клиентов в США и Европе.

Любопытно, что сеть дронов-доставщиков от конкурента Alphabet компании Amazon уже активно работает в Руанде, Гане и Нигерии, где с помощью БПЛА осуществляется доставка медоборудования и лекарств. В конце минувшего года Amazon заключила очередной контракт на дополнительные 2 миллиона поставок до 2029 года, а в следующем году начнет доставлять лекарства в Такоме, штат Вашингтон. Именно поэтому, в связи с активностью конкурентов, Alphabet наращивает свое присутствие на рынке доставок дронами.

Дрон зависает высоко над землей и спускает товар на длинном тросе Фото: Соцсети

Сеть Alphabet будет еще более независимой – с специальными базами для зарядки и автопогрузки с малейшим присутствием персонала. Это позволит значительно сэкономить на стоимости предоставляемых услуг, т.к. затраты на обслуживание и зарядку дронов будут уменьшены. Alphabet Wing уже опробовала свою автоматизированную систему доставки в нескольких городах мира, включая Канберру, Хельсинки, Кристиансбург и район Даллас-Форт-Уэрт в Техасе.

Доставка возможна в любое место, которое удобно пользователю Фото: Соцсети

В компании Alphabet Wing утверждают, что уже к середине 2024 года ее система будет "способна обрабатывать миллионы поставок для миллионов потребителей" в США и Европе. В дальнейших плана покрытие большинства территорий планеты.

Как выглядит доставка Alphabet Wing

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