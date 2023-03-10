Дрони допомагатимуть мільйонам людей: де і як вони працюватимуть (відео)

Мережа безпілотників-кур'єрів активно розширює компанія Alphabet, до якої входить Google.

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Мережа доставок дронами Alphabet Wing активно розширюється і поширюється на нові регіони, пише Cnet. Децентралізована, автоматизована мережа БПЛА, яка називається Wing Delivery Network, буде готова обслуговувати щодня до мільйона клієнтів у США та Європі.

Цікаво, що мережа дронів-доставників від конкурента Alphabet компанії Amazon уже активно працює в Руанді, Гані та Нігерії, де за допомогою БПЛА здійснюється доставка медобладнання і ліків. Наприкінці минулого року Amazon уклала черговий контракт на додаткові 2 мільйони постачань до 2029 року, а в наступному році почне доставляти ліки в Такомі, штат Вашингтон. Саме тому, через активність конкурентів, Alphabet нарощує свою присутність на ринку доставок дронами.

Дрон зависає високо над землею і спускає товар на довгому тросі Фото: Соцмережі

Мережа Alphabet буде ще більш незалежною — зі спеціальними базами для заряджання та автонавантаження з найменшою присутністю персоналу. Це дозволить значно заощадити вартості наданих послуг, оскільки витрати на обслуговування і зарядку дронів будуть зменшені. Alphabet Wing уже випробувала свою автоматизовану систему доставки в кількох містах світу, враховуючи Канберру, Гельсінкі, Крістіансборг та район Даллас-Форт-Уерт у Техасі.

Доставка можлива в будь-яке місце, яке зручне для користувача Фото: Соцмережі

У компанії Alphabet Wing стверджують, що вже до середини 2024 року її система буде "спроможна обробляти мільйони поставок для мільйонів споживачів" у США та Європі. У подальшому планується покриття більшості територій планети.

Як виглядає доставка Alphabet Wing

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