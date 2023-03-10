"Не додумались сделать из дрона РЭБ": военный рассказал, почему новые БПЛА неэффективны

Александр Карпюк сетует, что никто до сих пор не додумался делать для беспилотников системы РЭБ и подвесы с радарами.

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Младший сержант Вооруженных сил Украины Александр Карпюк, известный под псевдонимом Serg Marco посетил "Хакатон", на котором украинцы представили новые военные технологии. Он поделился своими впечатлениями на своей странице в Facebook и указал недостатки отечественных беспилотников.

Как заметили военный, в Украине начали разрабатывать свою компонентную базу, в том числе модули связи с широкополосной псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), в которых очень нуждаются дроны. Кроме того, есть интересные решения по позиционированию БПЛА. В то же время, разработчики мало уделяют внимания другим технологиям, очень важным для беспилотной авиации. К примеру, никто не разрабатывает для дронов подвесы с оборудованием для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР).

"Никто даже не представляет, что БПЛА может быть РЭБом, который будет решать целую сеть задач на современном поле боя", — отметил Александр Карпюк.

Александр Карпюк на Хакатоне Фото: Facebook

Он пишет, что не увидел также украинского программного обеспечения, которое позволяли бы пилотам дронов взаимодействовать со своими силами РЭБ и РЭР. Никто не представил так называемые "головы" — cпециальные модули для БПЛА, содержащие то или иное электронное оборудование, например, радары с синтетической апертурой.

В то же время, на "Хакатон" привезли разработки, которые, по мнению Александра Карпюка, будут не очень полезны в долгосрочной перспективе. В качестве примера он привел баллистические калькуляторы для тяжелых ударных коптеров. Как считает автор, дроны не смогут эффективно попадать по танкам с высоты, недосягаемой для стрелкового оружия. Вместо калькулятора стоило бы заняться созданием дешевых управляемых боеприпасов.

"У нас у производителей есть такая вот "ошибка вышившего" — мы бросаемся масштабировать какой-то положительный опыт, несмотря на перспективу и какие задачи для БПЛА в целом могут быть в современном театре боевых действий. Но тот факт, что среди производителей появились военные, да еще и с опытом — это очень круто. Такой симбиоз даст результат", — подытожил Карпюк.

Ранее Александр Карпюк рассказал, как украинские средства РЭБ сбивают свои же дроны. По его информации, Центральное управление защиты информации и криптологии запускает на одном из участков фронта комплексы "Нота", не координируя свои действия с другими подразделениями. В результате украинские военные потеряли два дорогостоящих дрона-крыла, а пехота подверглась атаке ВС РФ без поддержки артиллерии.