"Не додумалися зробити з дрона РЕБ": військовий розповів, чому нові БПЛА неефективні

Олександр Карпюк нарікає, що ніхто досі не додумався робити для безпілотників системи РЕБ та підвіси з радарами.

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Молодший сержант Збройних сил України Олександр Карпюк, відомий під псевдонімом Serg Marco, відвідав "Хакатон", на якому українці представили нові військові технології. Він поділився своїми враженнями на своїй сторінці у Facebook і вказав на недоліки вітчизняних безпілотників.

Як зауважили військовий, в Україні почали розробляти свою компонентну базу, зокрема модулі зв'язку з широкосмуговою псевдовипадковою перебудовою робочої частоти (ШПРЧ), яких дуже потребують дрони. Крім того, є цікаві рішення щодо позиціювання БПЛА. Водночас розробники мало приділяють уваги іншим технологіям, дуже важливим для безпілотної авіації. Наприклад, ніхто не розробляє для дронів підвіси з обладнанням для радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР).

"Ніхто навіть не уявляє, що БПЛА може бути РЕБом, який вирішуватиме цілу мережу завдань на сучасному полі бою", — зазначив Олександр Карпюк.

Олександр Карпюк на Хакатоні Фото: Facebook

Він пише, що не побачив також українського програмного забезпечення, яке дозволяло б пілотам дронів взаємодіяти зі своїми силами РЕБ та РЕР. Ніхто не представив так звані "голови" — спеціальні модулі для БПЛА, що містять те чи інше електронне обладнання, наприклад, радари із синтетичною апертурою.

Водночас, на "Хакатон" привезли розробки, які, на думку Олександра Карпюка, будуть не дуже корисними у довгостроковій перспективі. Як приклад він навів балістичні калькулятори для важких ударних коптерів. Як вважає автор, дрони не зможуть ефективно потрапляти танками з висоти, недосяжної для стрілецької зброї. Замість калькулятора варто було б зайнятися створенням дешевих керованих боєприпасів.

"У нас у виробників є така ось "помилка того, хто вижив" — ми кидаємося масштабувати якийсь позитивний досвід, незважаючи на перспективу і які завдання для БПЛА в цілому можуть бути в сучасному театрі бойових дій. Але той факт, що серед виробників з'явилися військові, та ще й із досвідом — це дуже круто. Такий симбіоз дасть результат", — підсумував Карпюк.

Раніше Олександр Карпюк розповів, як українські засоби РЕБ збивають свої ж дрони. За його інформацією, Центральне управління захисту інформації та криптології запускає на одній із ділянок фронту комплекси "Нота", не координуючи свої дії з іншими підрозділами. В результаті українські військові втратили два дорогі дрони-крила, а піхота зазнала атаки ЗС РФ без підтримки артилерії.