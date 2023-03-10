Зебры вдохновили ученых на создание электрогенератора: он запитает мини-гаджеты

Оказывается, полоски зебр не так просты, как кажутся. Они служат не только маскировкой от хищников, но и выполняют функцию терморегуляции.

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Совсем недавно было обнаружено, что зебры способны приподнимать шерсть на своих черных полосках для терморегуляции, чтобы отводить излишки тепла. И такая удивительная особенность парнокопытных вдохновила ученых на создание необычного электрогенератора, пишет New Atlas.

Исследователи из Института науки и техники Кванджу в Южной Корее решили использовать подобные контрастные оттенки в качестве теплопроводников чтобы добывать электричество. Ученые разработали гибкий, биоразлагаемый термоэлектрический генератор волоконного типа (TEG), который из-за разницы в температурах оттенков при попадании на них солнечного света может генерировать электричество.

Такой эффект называется термоэлектрическим эффектом. Однако большинство существующих материалов для этого имеют низкую эффективность или требуют высоких температур. Поэтому ученые решили скопировать кожу зебры и с помощью особых материалов повторить ее структуру и возможности. Они взяли один из углеродных нанотрубок (CNT), а другой из полимера с добавкой CNT. Слои соединены металлическими электродами. Когда материал прикладывается к коже человека или животного, он приспосабливается к ее форме и движению.

Ученые обнаружили, что материал может производить до 4 микроватт на квадратный сантиметр при разнице температур в 5 °C между черными и белыми полосами. Это достаточно для питания некоторых низкоэнергетических устройств, таких как датчики или светодиоды.

За счет термоэлектрического эффекта ученые хотя создать материал, способный заряжать микро-электронику Фото: Соцсети

Самое важное, что если подобную разработку привнести в одежду, то за счет собственного движения человек сможет подзаряжать мини-гаджеты. Когда материал растягивается или сжимается, он изменяет свое сопротивление и индукцию, что вызывает переменное напряжение на электродах.

Ученые надеются, что их материал может быть использован для создания новых видов одежды или аксессуаров, которые будут генерировать энергию из окружающей среды или от самого пользователя.

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