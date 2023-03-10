Зебри надихнули вчених на створення електрогенератора: він живитиме мінігаджети

Виявляється, смужки зебр не такі прості, як здаються. Вони служать не лише маскуванням від хижаків, а й виконують функцію терморегуляції.

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Нещодавно було виявлено, що зебри здатні піднімати шерсть на своїх чорних смужках для терморегуляції, щоб відводити надлишки тепла. І така дивовижна особливість парнокопитних надихнула вчених на створення незвичайного електрогенератора, пише New Atlas.

Дослідники з Інституту науки і техніки Кванджу в Південній Кореї вирішили використовувати подібні контрастні відтінки як теплопровідники, щоб видобувати електрику. Вчені розробили гнучкий термоелектричний генератор волоконного типу (TEG), що біорозкладається, який через різницю в температурах відтінків при попаданні на них сонячного світла може генерувати електрику.

Такий ефект називається термоелектричним ефектом. Однак, більшість існуючих матеріалів для цього мають низьку ефективність або вимагають високих температур. Тому вчені вирішили скопіювати шкіру зебри та за допомогою особливих матеріалів повторити її структуру та можливості. Вони взяли один з вуглецевих нанотрубок (CNT), а інший полімеру з добавкою CNT. Шари з'єднані металевими електродами. Коли матеріал прикладається до шкіри людини або тварини, він пристосовується до її форми та руху.

Вчені виявили, що матеріал може виробляти до 4 мікроват на квадратний сантиметр при різниці температур 5 °C між чорними і білими смугами. Це достатньо для живлення деяких низькоенергетичних пристроїв, таких як датчики та світлодіоди.

За рахунок термоелектричного ефекту вчені хочуть створити матеріал, здатний заряджати мікроелектроніку Фото: Соцмережі

Найважливіше, якщо подібну розробку привнести в одяг, то за рахунок власного руху людина зможе заряджати мінігаджети. Коли матеріал розтягується або стискається, він змінює свій опір та індукцію, що викликає змінну напругу на електродах.

Вчені сподіваються, що їхній матеріал може бути використаний для створення нових видів одягу або аксесуарів, які генеруватимуть енергію з навколишнього середовища або від самого користувача.

Раніше Фокус писав, що вчені створили "червону речовину" : вона змінить весь принцип роботи акумуляторів.