Все под контролем ИИ: ученые придумали, как сделать "мозги" для роботов

Роботов научат видеть, слышать и говорить.

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Главная задача исследователей, которые работают над машинным обучением ИИ, сегодня заключается в том, чтобы воспользоваться наработками нейросети для применения их в робототехнике, пишет Vice.

ИТ-специалисты активно трудятся над внедрением в роботов уникальных способностей в области языка и зрения, которые позволяют им выполнять сложные задачи без помощи человека. И несколько рабочих прототипов уже есть.

Один из таких проектов — это ИИ под названием PaLM-E, который был создан совместно Google и Берлинским технологическим институтом. Это самый большой визуально-языковой модуль (VLM) на сегодняшний день, который имеет 562 миллиарда параметров. Этот ИИ может выполнять различные задачи, связанные с математикой, логикой и рассуждением. Он также может использовать свои знания для управления роботами в бытовых условиях. Например, робот с его помощью может принести человеку пакет чипсов из ящика с конкретным вкусом или распределить кубики по цветам по углам прямоугольника. Для этого ИИ анализирует данные с камеры робота и генерирует текстовые инструкции для его действий. ИИ также способен отвечать на вопросы о мире, например, какой океан омывает Майами-Бич.

Другой проект — это расширение возможностей модели ChatGPT от ИТ-разработчиков из Microsoft. Система ИИ под названием Kosmos-1 может анализировать изображения по содержанию, решать визуальные задачи, выполнять распознавание объектов и проходить тесты на IQ.

В целом, как утверждают ИТ-специалисты, сочетание языковых моделей с возможностями роботов — это шаг к созданию искусственного общего интеллекта (AGI), который будет на том же уровне, что и человеческий интеллект. Однако они также признают, что есть много проблем и сложностей на этом пути, таких как необходимость адаптироваться к различным условиям окружающей среды и социуму. Но в любом случае рано или поздно людям придется смириться с тем, что рядом с ними находится ИИ, который их слышит, видит и анализирует их поступки, говорят эксперты.

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