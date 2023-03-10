Все під контролем ШІ: вчені вигадали, як зробити "мізки" для роботів

Роботів навчать бачити, чути та говорити.

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Головне завдання дослідників, які працюють над машинним навчанням ШІ, сьогодні полягає в тому, щоб скористатися напрацюваннями нейромережі для застосування в робототехніці, пише Vice.

ІТ-фахівці активно працюють над впровадженням у роботів унікальних здібностей у галузі мови та зору, які дозволяють їм виконувати складні завдання без допомоги людини. І кілька робітничих прототипів вже є.

Один з таких проєктів — це ШІ під назвою PaLM-E, який був створений спільно Google та Берлінським технологічним інститутом. Це найбільший візуально-мовний модуль (VLM) на сьогодні, який має 562 мільярди параметрів. Цей ШІ може виконувати різні завдання, пов'язані з математикою, логікою та міркуванням. Він також може використовувати свої знання для керування роботами у побутових умовах. Наприклад, робот з його допомогою може принести людині пакет чіпсів із ящика з конкретним смаком або розподілити кубики за кольорами по кутах прямокутника. Для цього ШІ аналізує дані з камери робота та генерує текстові інструкції для його дій. ШІ також здатний відповідати на питання про світ, наприклад, який океан омиває Майамі-Біч.

Інший проєкт – це розширення можливостей моделі ChatGPT від ІТ-розробників із Microsoft. Система ШІ під назвою Kosmos-1 може аналізувати зображення за змістом, вирішувати візуальні завдання, виконувати розпізнавання об'єктів та проходити тести на IQ.

Загалом, як стверджують ІТ-фахівці, поєднання мовних моделей із можливостями роботів — це крок до створення штучного загального інтелекту (AGI), який буде на тому ж рівні, що й людський інтелект. Однак вони також визнають, що є багато проблем та складнощів на цьому шляху, таких як необхідність адаптуватися до різних умов навколишнього середовища та соціуму. Але в будь-якому разі рано чи пізно людям доведеться змиритися з тим, що поруч із ними знаходиться ШІ, який їх чує, бачить та аналізує їхні вчинки, кажуть експерти.

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