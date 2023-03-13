Космическое "оружие" поможет противостоять России и Китаю: на него потратят $2,4 трлн

США хотят во что бы то ни стало прокачать свою военно-космическую отрасль.

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Президент США Джо Байден предложил выделить на военную оборону в 2023 году $773 млрд, из которых почти $30 млрд пойдут на военно-космические программы, сообщает Defense News. Для военно-космической отрасли (ВКС) это рекордная сумма и она в 1,5 раза больше, чем было выделено на космические военные разработки США 2-мя годами ранее. Такое увеличение финансирования свидетельствует о признании растущей значимости космических военных систем для национальной безопасности США.

Спутниковые системы слежения критически важны для безопасности и для успешного ведения войн против агрессоров. Вторжение России в Украину развеяло любые сомнения среди политиков и военных о необходимости для стран поддерживать сильную оборону, отмечают аналитики. Мировые расходы на ВПК во всем мире впервые превысили $2,1 трлн, и, по прогнозам, в этом году они превысят $2,4 трлн.

Однако не все считают этот бюджет достаточным. Эксперты из аналитической компании Deloitte утверждают, что хотя ВКС испытывает сильный рост за счет инвестиций и спроса на них со стороны как коммерческих, так и военных заказчиков, но остается немало проблем, которые Штатам нужно срочно решать. Эксперты утверждают, что США должны ускорить развитие новых технологий и возможностей в космосе, чтобы не отставать от своих потенциальных противников — Китая и России. Они также призывают к большему сотрудничеству между правительством и частным сектором, а также между различными подразделениями и агентствами в области космоса.

С другой стороны, некоторые представители правительства и промышленности положительно оценивают состояние американского военно-космического сектора. Они указывают на то, что США имеют самую развитую и мощную космическую инфраструктуру в мире. Они также отмечают успехи новой ветви вооруженных сил — Космических сил США — которая организует, обучает и оснащает космических бойцов для поддержания и усиления военного превосходства в космосе. Тут эксперты из Deloitte подчеркивают роль частных компаний, таких как SpaceX и Blue Origin, которые предлагают недорогие и надежные запуски спутников на орбиту.

Таким образом, можно сказать, что американский военно-космический сектор находится в состоянии динамичного развития и преобразования. Его будущее зависит от того, как США смогут адаптироваться к меняющейся геополитической обстановке и использовать свои конкурентные преимущества в космосе. Для этого необходимо поддерживать баланс между инвестициями, инновациями и сотрудничеством в этой стратегически важной области.

Ранее Фокус писал, что в США ведется разработка новой авиационной ракеты класса "воздух-земля", которая сможет атаковать наземные цели по радиочастотным сигналам, как ответ на угрозы Китая и России.