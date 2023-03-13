Космічна "зброя" допоможе протистояти Росії та Китаю: на неї витратять $2,4 трлн

США хочуть будь-що прокачати свою воєнно-космічну галузь.

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Президент США Джо Байден запропонував виділити на воєнну оборону у 2023 році $773 млрд, з яких майже $30 млрд підуть на воєнно-космічні програми, повідомляє Defense News. Для воєнно-космічної галузі (ВКС) це рекордна сума і вона в 1,5 рази більша, ніж було виділено на космічні воєнні розробки США 2-ма роками раніше. Таке збільшення фінансування свідчить про визнання значущості космічних воєнних систем, що росте, для національної безпеки США.

Супутникові системи стеження критично важливі для безпеки та для успішного ведення воєн проти агресорів. Вторгнення Росії в Україну розвіяло будь-які сумніви серед політиків та воєнних щодо необхідності для країн підтримувати сильну оборону, зазначають аналітики. Світові витрати на ВПК у всьому світі вперше перевищили $2,1 трлн, і, за прогнозами, цього року вони перевищать $2,4 трлн.

Однак не всі вважають цей бюджет достатнім. Експерти з аналітичної компанії Deloitte стверджують, що хоча ВКС зазнає сильного зростання за рахунок інвестицій та попиту на них з боку як комерційних, так і військових замовників, але залишається чимало проблем, які Штатам потрібно терміново вирішувати. Експерти стверджують, що США мають прискорити розвиток нових технологій та можливостей у космосі, щоб не відставати від своїх потенційних супротивників – Китаю та Росії. Вони також закликають до більшої співпраці між урядом та приватним сектором, а також між різними підрозділами та агентствами у сфері космосу.

З іншого боку, деякі представники уряду та промисловості позитивно оцінюють стан американського воєнного-космічного сектора. Вони вказують на те, що США мають найрозвиненішу і найпотужнішу космічну інфраструктуру у світі. Вони також відзначають успіхи нової гілки збройних сил — Космічних сил США — яка організує, навчає та оснащує космічних бійців для підтримки та посилення воєнної переваги у космосі. Тут експерти з Deloitte підкреслюють роль приватних компаній, таких як SpaceX та Blue Origin, які пропонують недорогі та надійні запуски супутників на орбіту.

Таким чином, можна сказати, що американський воєнно-космічний сектор перебуває у стані динамічного розвитку та перетворення. Його майбутнє залежить від того, як США зможуть адаптуватися до мінливої геополітичної обстановки та використовувати свої конкурентні переваги в космосі. Для цього необхідно підтримувати баланс між інвестиціями, інноваціями та співробітництвом у цій стратегічно важливій галузі.

Раніше Фокус писав, що в США ведеться розробка нової авіаційної ракети класу "повітря-земля", яка зможе атакувати наземні цілі за радіочастотними сигналами, як відповідь на погрози Китаю та Росії.