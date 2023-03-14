Инженеры создадут "морозостойкий" дрон — дешевый аналог известного MQ-9 Reaper

На закупку БПЛА хотят выделить $107 млн, но претенденты должны выполнить особые требования заказчика.

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Датское министерство обороны объявило о проведении тендера на закупку нескольких малых БПЛА, которые будут использоваться для различных военных целей, сообщает Defense News. У претендентов есть срок до 2024 года и им нужно будет выполнить особые условия военных.

Минобороны Дании хочет получить два типа дронов: один для дневных операций и другой для ночных. Оба типа должны относиться к категории малых беспилотников, то есть иметь вес не более 25 кг и размеры, позволяющие перевозить их в рюкзаке или на автомобиле. Они также должны иметь защиту от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и кибератак со стороны противника.

Одним из ключевых требований к БПЛА является способность работать в условиях низких температур, так как Дания является членом НАТО и участвует в международных миссиях в холодных регионах. Поэтому министерство обороны будет учитывать минимальную температуру, при которой предлагаемый дрон может функционировать и садиться, а также его устойчивость к замерзанию и обледенению.

Кроме того, будут оцениваться такие параметры, как дальность полета, время налета, скорость передачи данных и возможность интеграции с другими системами. Например, БПЛА должен иметь запас хода не менее 8 ч и летать на расстоянии не менее 90 км. Но самое главное, что ему не должна быть страшна температура -40 °С. Также дрон должен уметь без проблем садиться на корабли и быть оснащен двумя контейнерами для перевозки грузов.

Предполагается, что БПЛА будут использоваться как для разведывательных задач, так и для корректировки артиллерийского огня. Для этого они должны быть оснащены оптическими или тепловизионными камерами и лазерными указателями целей.

Министерство обороны Дании было первым, которое использовало дроны против военных подразделений ИГИЛ в Ираке, но своих систем наподобие американских MQ-9 Reaper у страны нет. Поэтому Дания и объявила соответствующий тендер, который должен восполнить этот пробел до конца 2024 года.

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