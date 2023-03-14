Інженери створять "морозостійкий" дрон — дешевий аналог відомого MQ-9 Reaper

На закупівлю БПЛА хочуть виділити $107 млн, але претенденти мають виконати особливі вимоги замовника.

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Данське міністерство оборони оголосило про проведення тендеру на закупівлю кількох малих БПЛА, які будуть використовуватись для різних військових цілей, повідомляє Defense News. Претенденти мають термін до 2024 року і їм потрібно буде виконати особливі умови військових.

Міноборони Данії хоче отримати два типи дронів: один для денних операцій та інший для нічних. Обидва типи повинні належати до категорії малих безпілотників, тобто мати вагу не більше 25 кг та розміри, що дозволяють перевозити їх у рюкзаку або на автомобілі. Вони також повинні мати захист від засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та кібератак із боку противника.

Однією з ключових вимог до БПЛА є здатність працювати в умовах низьких температур, оскільки Данія є членом НАТО та бере участь в міжнародних місіях у холодних регіонах. Тому міністерство оборони враховуватиме мінімальну температуру, за якої запропонований дрон може функціонувати та сідати, а також його стійкість до замерзання та зледеніння.

Крім того, оцінюватимуться такі параметри, як дальність польоту, час польоту, швидкість передачі даних та можливість інтеграції з іншими системами. Наприклад, БПЛА повинен мати запас ходу щонайменше 8 год і літати з відривом щонайменше 90 км. Але найголовніше, що йому не повинна бути страшна температура -40 °С. Також дрон повинен уміти без проблем сідати на кораблі та бути обладнаний двома контейнерами для перевезення вантажів.

Передбачається, що БПЛА використовуватимуться як для розвідувальних завдань, так і для коригування артилерійського вогню. Для цього вони повинні бути оснащені оптичними або тепловізійними камерами та лазерними вказівниками цілей.

Міністерство оборони Данії було першим, яке використовувало дрони проти військових підрозділів ІДІЛ в Іраку, але своїх систем на кшталт американських MQ-9 Reaper країна не має. Тому Данія і оголосила відповідний тендер, який має заповнити цю прогалину до кінця 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Тайвань взяв приклад з України та презентував свої ударні моделі БПЛА.