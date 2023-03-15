Спутник на паровом двигателе полетит в космос: зачем это понадобилось сделать

Необычную паровую систему уже испытали и вскоре она выведет на орбиту наноспутники NASA.

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Компания Pale Blue из Японии провела первое испытание своей экспериментальной системы водяного парового двигателя, запустив наноспутник с помощью экологически чистого и экономичного топлива, сообщает Gizmodo.

Необычная паровая система была протестирована на борту первого спутника Sony для проекта Star Sphere, который должен обеспечить астрономов и любителей космоса большим количеством качественных фотографий нашей вселенной.

Спутник Star Sphere 1, также называемый EYE, стартовал на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX. Микроспутник, на котором установлена камера, будет работать на орбите на высоте около 600 кмй над Землей. Водяные тяговые двигатели сработали примерно на второй минуте старта, и полученные со спутника данные подтвердили успешность первого теста двигателя.

Успешное испытание означает, что система водяная система тяги Pale Blue теперь готова вывести спутник на целевую орбиту таким образом, чтобы он мог начать выполнять свои задачи уже в конце этого года. "Pale Blue успешно разработала свой водяной двигатель и сделала большой шаг вперед к выводу на орбиту проекта Star Sphere", — сказал генеральный директор и соучредитель Pale Blue Джун Асакава.

Компания стремится предложить альтернативный способ поддержания спутников на земной орбите. Вода может использоваться в качестве зеленого топлива, поскольку она состоит из водорода и кислорода (оба используются в качестве топлива), создавая более дешевый и безопасный вариант для малых космических аппаратов. Система тяги просто разделяет воду на водород и кислород в космосе и сжигает их как топливо.

Но использование воды имеет свои ограничения с точки зрения размера и веса космического аппарата, который она может обеспечить энергией, а также количества энергии, которое она может действительно предоставить. Соответственно, эта технология лучше всего подходит для маленьких недорогих спутников, которые сегодня активно разрабатывает NASA.

Ранее Фокус писал, что украинская разведка впервые показала снимки с "народного спутника" ICEYE.