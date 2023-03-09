Украинская разведка впервые показала снимки с "народного спутника" ICEYE

Благодаря сборам украинцев, разведчики получили инструмент для круглосуточного отслеживания российских войск. С 24 сентября сотрудники ГУР обнаружили 7321 вражеских объектов.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало снимки, сделанные космическим аппаратом ICEYE, на который собирали средства жители страны. Фотографии опубликовала пресс-служба ГУР.

С 24 сентября 2022 года украинская военная разведка имеет на вооружении спутник ICEYE, что позволяет собирать разведывательные данные из космоса. За это время сотрудники ГУР провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений РФ на временно оккупированных украинских территориях и других местах.

За 5 месяцев космический аппарат позволил обнаружить 360 палаток в местах расположения российской армии, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники:

45 самолетов;

27 вертолетов;

6 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер";

36 ЗРК С-300;

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радиолокационных станций;

10 понтонных переправ.

Также в разведке отмечают, что большую часть из этой техники удалось уничтожить, что отражено в сводках Генерального штаба ВСУ. Главное управление разведки благодарит всех волонтеров и организаторов сборов на спутник. Спутниковые возможности позволяют Украине обнаруживать и сжигать замаскированную российскую военную технику, вооружение и личный состав.

Напомним, 25 ноября в Минобороны сообщали, что народный спутник выявил уже 2600 единиц техники, среди них танки, авиация и РЛС.

19 августа сообщалось, что спутник ICEYE будет в собственности Украины даже по истечении срока доступа к данным.