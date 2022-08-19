Спутник ICEYE будет в собственности Украины даже по истечении срока доступа к данным

Договор о сделке предусматривает, что в случае неисправности космического объекта финская фирма обязывается предоставить Украине идентичное оборудование.

Спутник компании ICEYE, который был приобретен благотворительным фондом Сергея Притулы, останется в собственности Украины по истечении оплаченного срока доступа к базе данных. Об этом говорится в заявлении бизнесмена Максима Полякова, владеющего компанией EOS Data Analytics, которая была привлечена к заключению соглашения.

Договор между фондом Сергея Притулы и финской компании ICEYE предусматривает, что Украина получает спутник и доступ к базе данных "созвездия" космических объектов.

По данным EOS Data Analytics, приобретенный спутник будет работать над территорией нашей страны исключительно для достижения целей и выполнения задач, поставленных перед Вооруженными силами. В том время, когда космический объект не будет расположен над Украиной, Киев сможет гарантированно получать сведения благодаря доступу к всему "созведию".

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Помимо этого, как сказано в заявлении EOS Data Analytics, спутник ICEYE останется в распоряжении нашей страны даже по истечении оплаченного срока доступа к базе данных. Договор о сделке предусматривает, что в случае неисправности космического объекта финская фирма обязывается предоставить Украине идентичное оборудование.

Спутник ICEYE будет передавать необходимые снимки исключительно Киеву, который является единственным его владельцем.

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Владелец компании EOS Data Analytics Максим Поляков поздравил Украину с тем, что фонд Сергея Притулы купил спутник ICEYE и добавил, что Украина в комбинации с оптическим спутником GEOSAT 2 получает преимущество в аналитике космических данных.

"Такое сочетание технологических средств с возможностями профессиональной аналитики является шагом к технологизации не только обороноспособности Украины, но и восстановлению экономики после победы. Поздравляю украинский народ, который вместе с фондом Сергея Притулы направляется в технологическое будущее", — добавил Поляков, комментируя заключение сделки о приобретении космического объекта.

Напомним, благотворительный фонд Сергея Притулы купил спутник ICEYE для нужд Вооруженных сил Украины. По словам волонтера, 600 млн гривен, которые ранее собрали для "Байрактаров", решили направить на приобретение космического объекта, с помощью которого Киев будет получать спутниковые снимки.

Финская компания ICEYE подтвердила, что фонд Серегя Притулы купил спутник для нужд ВСУ. В качестве подтверждения фирма предоставила спутниковый снимок Крымского моста.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как будет использоваться спутник ICEYE для отслеживания позиций ВС РФ.